16 и 19 октября состоится просмотр в команду по американскому футболу «Казанские моторы». В 2022 году «Моторы» планируют принять участие в первой лиге Восточно-Европейской Суперлиги (проводится под эгидой Федерации американского футбола России).

Отборочные тренировки пройдут в футбольно-регбийном манеже «Искандер» (ул. Маршала Чуйкова, 8А). Для участия приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Важно принести с собой спортивную форму и обувь (лучше бутсы), питьевую воду.

Расписание:

16 октября (суббота) – 15:00

19 октября (вторник) – 21:00

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8(987)228-78-54 (WhatsApp), а также написать на почту coaches@kazanmotors.football

Анкету участника можно заполнить по ссылке.