16 августа в Татарстане пройдет горячая линия по бесплатному подключению газа

Горячая линия по вопросам бесплатного подключения газа к жилым домам в садоводческих товариществах пройдет в Татарстане 16 августа, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Прием звонков от граждан по телефону 8 (843) 255-25-71 осуществят специалисты региональных управлений Росреестра и Роскадастра. Они расскажут об условиях участия в госпрограмме по бесплатной догазификации СНТ:

Каким требованиям должен отвечать дом для подведения газа?

Обязательно ли регистрировать права на дом и земельный участок и какие документы для этого необходимо подготовить?

Что делать, если дом садовый, но пригоден для круглогодичного проживания?

Какие вопросы необходимо рассмотреть на общем собрании членов СНТ для участия в госпрограмме и т.д.

Отмечается, что ответы на самые популярные запросы разместят на официальных ресурсах ведомства.