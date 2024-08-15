Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
16 августа в Татарстане пройдет горячая линия по бесплатному подключению газа
Горячая линия по вопросам бесплатного подключения газа к жилым домам в садоводческих товариществах пройдет в Татарстане 16 августа, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.
Прием звонков от граждан по телефону 8 (843) 255-25-71 осуществят специалисты региональных управлений Росреестра и Роскадастра. Они расскажут об условиях участия в госпрограмме по бесплатной догазификации СНТ:
- Каким требованиям должен отвечать дом для подведения газа?
- Обязательно ли регистрировать права на дом и земельный участок и какие документы для этого необходимо подготовить?
- Что делать, если дом садовый, но пригоден для круглогодичного проживания?
- Какие вопросы необходимо рассмотреть на общем собрании членов СНТ для участия в госпрограмме и т.д.
Отмечается, что ответы на самые популярные запросы разместят на официальных ресурсах ведомства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»