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Общество 15 августа 2024 11:13

16 августа в Татарстане пройдет горячая линия по бесплатному подключению газа

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Горячая линия по вопросам бесплатного подключения газа к жилым домам в садоводческих товариществах пройдет в Татарстане 16 августа, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Прием звонков от граждан по телефону 8 (843) 255-25-71 осуществят специалисты региональных управлений Росреестра и Роскадастра. Они расскажут об условиях участия в госпрограмме по бесплатной догазификации СНТ:

  • Каким требованиям должен отвечать дом для подведения газа?
  • Обязательно ли регистрировать права на дом и земельный участок и какие документы для этого необходимо подготовить?
  • Что делать, если дом садовый, но пригоден для круглогодичного проживания?
  • Какие вопросы необходимо рассмотреть на общем собрании членов СНТ для участия в госпрограмме и т.д.

Отмечается, что ответы на самые популярные запросы разместят на официальных ресурсах ведомства.

#газификация #Татарстан #горячая линия
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