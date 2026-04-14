159 метров под землей: казанский автомобильный тоннель соединит город с Новой Портовой

В Казани представили проект планировки 97 гектаров в кварталах за улицами Тукая и Сайдашева – в сторону Новой Портовой. Здесь планируют построить магистраль, тоннель под железной дорогой и социальные объекты.





Новую Портовую планируют связать тоннелем со Старо-Татарской слободой и другими частями города

Тоннель, трасса и социальный дом

В Казани завершились общественные слушания по проекту планировки территории (ППТ) в границах от улицы Татарстан до Технической (улицы Татарстан, Шарифа Камала, Салиха Сайдашева, Красного Пожарника, Фаткуллина, Сары Садыковой, Габдуллы Тукая, Техническая и Камиля Якуба). Речь идет о 97 гектарах земли в районе Новой Портовой и Старо-Татарской слободы.

Основная задача проекта касается транспорта. Документ предполагает строительство магистрали по улице Братьев Петряевых протяженностью 1 км и тоннеля под железной дорогой длиной 159 м. Они свяжут Новую Портовую со Старо-Татарской слободой и другими частями города.

Тоннель появится на продолжении улицы Братьев Петряевых – под железной дорогой

Судя по карте, тоннель появится на продолжении улицы Братьев Петряевых – под железной дорогой (неподалеку располагается станция «Вахитово»). Сама дорога будет выходить на площадь Вахитова у предприятия «Нэфис».

Также запланирована реконструкция улиц Ватутина, Ирек, Производственной, Тимер Юл, Ново-Вахитовской, Яшляр и Болгар. Общая протяженность работ составит 2,8 км.

Проект предусматривает и развитие социальной инфраструктуры: строительство детского сада на 80 мест, поликлиники с женской консультацией на 200 посещений в смену, дома социального обслуживания на 300 мест, а также многофункционального комплекса. Кроме того, в Старо-Татарской слободе планируется выделить 10 участков под индивидуальную застройку – ориентировочно на 30 жителей.

Этапы строительства разбиты на два периода. Первый этап рассчитан до 2035 года. В него входят: строительство детского сада, дома социального обслуживания, прокладка инженерных сетей и реконструкция улично-дорожной сети. Снос существующих объектов на территории застройки запланирован на 2032 год, архитектурно-строительное проектирование – на 2030 год.

Второй этап – до 2040 года. В него включены: строительство многофункционального комплекса, прокладка инженерных сетей для его обслуживания, а также возведение тоннеля через железную дорогу и прилегающей улично-дорожной сети. Снос объектов на этом этапе запланирован на 2038 год, проектирование – на 2035 год.

«Проект планировки – карта перспективного развития»

Как «Татар-информу» пояснили в мэрии Казани, ППТ не определяет конкретные сроки строительства и источники финансирования. Это, скорее, карта будущего развития территории.

«Дом социального обслуживания, многофункциональный комплекс заложены как перспективные объекты. Детали будут проработаны на стадии проектно-сметной документации при выделении соответствующего финансирования», – отметили в исполкоме.

Одной из ключевых задач документа в исполкоме назвали определение красных линий дорожной сети, ширины улиц и расположения инженерных сетей.

«Новая магистраль и тоннель через железнодорожные пути позволят связать район Новой Портовой с другими районами города и улучшат связность городских территорий», – подчеркнули в мэрии.

Свободные участки, на которых планируется новое строительство, сейчас находятся в муниципальной собственности и зарезервированы под городские нужды. Существующая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми домами.

«Район станет магнитом»

Проект станет точкой роста для Новой Портовой, считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев. Сейчас район, по его словам, находится в невыгодном положении: туда сложно добираться, дороги разбиты, а близость к Волге никак не используется.

«Любое развитие инфраструктуры положительно влияет на развитие жилья. Сейчас тем более немножко проблематично добираться до Старо-Татарской слободы. К тому же дороги там очень сильно плохие. Поэтому строительство новой трассы будет благоприятным», – сказал он в разговоре с «Татар-информом».

Что касается старых домов, которые останутся в границах застройки, риелтор видит два сценария. Первый – обновление фасадов по примеру ЖК «Арт-Сити». Второй – реновация, но только когда стоимость земли превысит цену квартир. «Пока в Казани это работает только для двухэтажек. Пятиэтажки сносить экономически невыгодно», – пояснил он.

Савельев прогнозирует, что после реализации проекта район Новой Портовой станет одним из самых востребованных в Казани.

«У нас почему-то набережная Волги не благоустроена, хотя во многих городах это главная точка притяжения. Этот проект – первый шаг к тому, чтобы исправить ситуацию», – резюмировал эксперт.

Новый район притяжения

Проект комплексного развития территории Новая Портовая представили Раису Татарстана Рустаму Минниханову в 2022 году.

Разработку проектной документации первого этапа благоустройства завершили в 2024 году. В ней речь идет о 287 гектарах, из которых 72 отвели под парки и скверы. Планируется построить 12-километровую набережную, станции метро и транспортно-пересадочные узлы. Согласно документу, жилой фонд территории составит 1,5 млн кв. метров, коммерческая недвижимость – еще 1,3 млн. Инвестиции еще два года назад оценивались более чем в 500 млрд рублей.

В 2025 году на Новой Портовой построили первые 200 метров гидротехнического сооружения – начального этапа будущей набережной. Раис Татарстана Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой – ледовый дворец на Портовой улице по планам должен открыться уже в 2026 году.

Кроме того, в 2025 году заслуженный архитектор России Никита Явейн представил проект школы на 1100 мест для участка на улице Меховщиков. А архитектор Рубен Аракелян показал эскизы развития всего речного порта с высотным зданием – водных ворот Казани.

Согласно планам мэрии, полная реализация проекта займет 10 лет. Но уже сейчас видно, как территория меняется. Здесь возводятся жилые комплексы, строятся школы и общественные пространства.

В январе этого года Исполнительный комитет Казани утвердил официальные названия для первых трех улиц в жилом комплексе, который сейчас возводится. Они получили имена в честь реки Идель, татарского просветителя Габденнасыра Курсави и конструктора Аскара Шейх-Али – создателя первой в России пишущей машинки для татарского языка на основе арабской графики.