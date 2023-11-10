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154 млн на апгрейд и ностальгия по речпорту: какой стала набережная Табеева в Челнах
Один из самых ожидаемых проектов по благоустройству в Татарстане. Долгожданный подарок для жителей Автограда. Все это – об обновленной набережной имени Фикрята Табеева. Как стало известно «Татар-информу», первую очередь проекта сдадут 30 ноября. Рассказываем, как преобразится набережная.
Преобразить устаревшую набережную просили горожане
Набережная Табеева на берегу Камы появилась десять лет назад и, конечно, морально устарела за это время. Мэр Челнов Наиль Магдеев неоднократно говорил об этом, а горожане активно голосовали за включение объекта в список общественных пространств, подлежащих реконструкции. Кстати, набережная носит имя Фикрята Табеева, при котором построили завод «КАМАЗ», а значит, и Набережные Челны.
В итоге набережная несколько раз становилась лидером голосования, но в Институте развития городов Татарстана с опаской подходили к переделке пространства у реки. Говорили, слишком сложный проект.
«Здесь мы будем работать с небольшим аппендиксом — намывным диким островом, который люди привыкли использовать для „тихого“ отдыха», — говорила перед стартом работ директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.
Год назад проект благоустройства одного из главных рекреационных мест Челнов активно обсуждали с горожанами при участии представителей власти и бизнеса. Спустя год все они, а также туристы смогут воочию увидеть плоды труда архитекторов и строителей. Как сообщили «Татар-информу» в мэрии Набережных Челнов, сдача первой очереди запланирована на 30 ноября.
Архитекторы реализовали обновление с отсылками к грузовому порту
В основу дизайна набережной заложена информация про историю Набережных Челнов и старого речпорта, который здесь находился. Образ грузового порта проявлен через прямые формы, конструкции навесов и павильонов, цвета и текстуры.
На этой неделе в Сети появились новые фото набережной. На одну из них попала пергола – конструкция с навесом, которая установлена на входной площади. Она, кстати, и отсылает своим обликом к истории речного порта.
«Пергола является местом встречи и объединения жителей, а входная площадь перед ней может использоваться для проведения городских мероприятий. Пергола частично включает в себя торговые павильоны, содержание которых детально прорабатывается с опытными предпринимателями», — рассказала «Татар-информу» начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.
Проектировщики называют одной из ценностей пространства доступ к воде, поэтому был создан амфитеатр, с которого открывается потрясающий вид на реку Кама. Отсюда горожане и гости Автограда смогут наблюдать за красотой природы и зрелищными видами водного спорта, а также с комфортом проводить время.
Еще одна фишка новой набережной — современная детская игровая площадка, на которой будет интересно малышам и подросткам. Там есть спортивные комплексы, качели, батут, тоннель, горки, холмы и сферы из резиновой крошки с пеньками и зацепами. Дизайнеры надеются, что площадка поможет детям развивать двигательную активность и креативное мышление в игровом формате.
«Главная точка притяжения на детской площадке – стильная горка, спроектированная с учетом специфики территории. В целом каждое решение в формах малой архитектуры парка и отделочных материалах было принято согласно айдентике места, как бывшего речного порта», — комментирует Римма Мухаметзянова.
Проект еще не закончен, а среди горожан уже есть недовольные
Если одни горожане остались довольны новой набережной, то у других появились вопросы к благоустройству. «Зато все деревья вырубили. Берег голый стоит. Одна березка колышется», — комментируют свежие фото в Telegram-канале Риммы Мухаметзяновой. В ответ она обещает, что озеленение будет — появится ландшафтный парк.
«По проекту группы деревьев располагаются вдоль основного променада, формируют пейзажные зоны на функциональных площадках. Породы деревьев подобраны с учетом потребности в защите от ветра и избыточной инсоляции на территории. Средний ярус посадок формируется среднерослыми кустарниками, неприхотливыми в использовании. Также состав растений включает цветущие деревья и кустарники для создания сезонной декоративности», — сообщила Мухаметзянова нашему корреспонденту.
Есть и скамейки, на которых горожане и туристы смогут отдохнуть. Всего установлено более 90 скамеек разного вида, которые располагаются на протяжении всей территории, а еще 62 урны (включая контейнеры для раздельного сбора отходов). Они обеспечат чистоту и аккуратность пространства. На набережной появились не только тротуары, но и велодорожки. Установлено видеонаблюдение, наружное освещение, есть общественный туалет.
Первая очередь — всё. Когда вторая?
Проектировщиком проекта выступило казанское архитектурное бюро HEADS group, у которого в портфолио уже есть рендеры обновленного ТРЦ «Кольцо» и общественных пространств в Татарстане. Генподрядчиком выступило ООО «Татмелиорация».
К слову, общая стоимость первой очереди набережной Табеева оценивается почти в 154,2 млн рублей. Из них 80% выделил татарстанский бюджет, остальное — бюджет РФ. Это один из самых крупных проектов в Татарстане.
Планов на вторую очередь набережной пока нет, о чем «Татар-информу» рассказала начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова. Пока благоустройство не обсудят публично, о дальнейшей работе невозможно говорить.
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