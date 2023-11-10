154 млн на апгрейд и ностальгия по речпорту: какой стала набережная Табеева в Челнах

Благоустройство набережной Табеева на берегу Камы – долгожданный подарок для жителей Автограда

Фото: nabchelny.ru

Преобразить устаревшую набережную просили горожане

Набережная Табеева на берегу Камы появилась десять лет назад и, конечно, морально устарела за это время. Мэр Челнов Наиль Магдеев неоднократно говорил об этом, а горожане активно голосовали за включение объекта в список общественных пространств, подлежащих реконструкции. Кстати, набережная носит имя Фикрята Табеева, при котором построили завод «КАМАЗ», а значит, и Набережные Челны.

В итоге набережная несколько раз становилась лидером голосования, но в Институте развития городов Татарстана с опаской подходили к переделке пространства у реки. Говорили, слишком сложный проект.

«Здесь мы будем работать с небольшим аппендиксом — намывным диким островом, который люди привыкли использовать для „тихого“ отдыха», — говорила перед стартом работ директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.

Наиля Зиннатуллина: «Здесь мы будем работать с небольшим аппендиксом — намывным диким островом, который люди привыкли использовать для „тихого“ отдыха» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Год назад проект благоустройства одного из главных рекреационных мест Челнов активно обсуждали с горожанами при участии представителей власти и бизнеса. Спустя год все они, а также туристы смогут воочию увидеть плоды труда архитекторов и строителей. Как сообщили «Татар-информу» в мэрии Набережных Челнов, сдача первой очереди запланирована на 30 ноября.

Архитекторы реализовали обновление с отсылками к грузовому порту

В основу дизайна набережной заложена информация про историю Набережных Челнов и старого речпорта, который здесь находился. Образ грузового порта проявлен через прямые формы, конструкции навесов и павильонов, цвета и текстуры.

На входной площади установили перголу Фото: t.me/rimmachelny

На этой неделе в Сети появились новые фото набережной. На одну из них попала пергола – конструкция с навесом, которая установлена на входной площади. Она, кстати, и отсылает своим обликом к истории речного порта.

«Пергола является местом встречи и объединения жителей, а входная площадь перед ней может использоваться для проведения городских мероприятий. Пергола частично включает в себя торговые павильоны, содержание которых детально прорабатывается с опытными предпринимателями», — рассказала «Татар-информу» начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Создан амфитеатр, с которого открывается потрясающий вид на Каму Фото: nabchelny.ru

Проектировщики называют одной из ценностей пространства доступ к воде, поэтому был создан амфитеатр, с которого открывается потрясающий вид на реку Кама. Отсюда горожане и гости Автограда смогут наблюдать за красотой природы и зрелищными видами водного спорта, а также с комфортом проводить время.

Еще одна фишка новой набережной — современная детская игровая площадка, на которой будет интересно малышам и подросткам. Там есть спортивные комплексы, качели, батут, тоннель, горки, холмы и сферы из резиновой крошки с пеньками и зацепами. Дизайнеры надеются, что площадка поможет детям развивать двигательную активность и креативное мышление в игровом формате.

Еще одна фишка новой набережной – современная детская игровая площадка Фото: t.me/rimmachelny

«Главная точка притяжения на детской площадке – стильная горка, спроектированная с учетом специфики территории. В целом каждое решение в формах малой архитектуры парка и отделочных материалах было принято согласно айдентике места, как бывшего речного порта», — комментирует Римма Мухаметзянова.

Проект еще не закончен, а среди горожан уже есть недовольные

Если одни горожане остались довольны новой набережной, то у других появились вопросы к благоустройству. «Зато все деревья вырубили. Берег голый стоит. Одна березка колышется», — комментируют свежие фото в Telegram-канале Риммы Мухаметзяновой. В ответ она обещает, что озеленение будет — появится ландшафтный парк.

Мэрия анонсировала скорое появление ландшафтного парка Фото: nabchelny.ru

«По проекту группы деревьев располагаются вдоль основного променада, формируют пейзажные зоны на функциональных площадках. Породы деревьев подобраны с учетом потребности в защите от ветра и избыточной инсоляции на территории. Средний ярус посадок формируется среднерослыми кустарниками, неприхотливыми в использовании. Также состав растений включает цветущие деревья и кустарники для создания сезонной декоративности», — сообщила Мухаметзянова нашему корреспонденту.

Есть и скамейки, на которых горожане и туристы смогут отдохнуть. Всего установлено более 90 скамеек разного вида, которые располагаются на протяжении всей территории, а еще 62 урны (включая контейнеры для раздельного сбора отходов). Они обеспечат чистоту и аккуратность пространства. На набережной появились не только тротуары, но и велодорожки. Установлено видеонаблюдение, наружное освещение, есть общественный туалет.

Для отдыха горожан и туристов установлено более 90 скамеек разного вида на протяжении всей территории Фото: t.me/rimmachelny

Первая очередь — всё. Когда вторая?

Проектировщиком проекта выступило казанское архитектурное бюро HEADS group, у которого в портфолио уже есть рендеры обновленного ТРЦ «Кольцо» и общественных пространств в Татарстане. Генподрядчиком выступило ООО «Татмелиорация».

К слову, общая стоимость первой очереди набережной Табеева оценивается почти в 154,2 млн рублей. Из них 80% выделил татарстанский бюджет, остальное — бюджет РФ. Это один из самых крупных проектов в Татарстане.

Общая стоимость первой очереди набережной Табеева оценивается почти в 154,2 млн рублей Фото: nabchelny.ru

Планов на вторую очередь набережной пока нет, о чем «Татар-информу» рассказала начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью мэрии Набережных Челнов Римма Мухаметзянова. Пока благоустройство не обсудят публично, о дальнейшей работе невозможно говорить.