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Ру Тат
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10 мая 2021  16:02

150 участков будет отдано под строительство отрезка М7 в обход Челнов и Нижнекамска

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Для строительства участка трассы М7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане зарезервировано 150 земельных участков. Такое постановление подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Из 150 участков 67 располагаются в Нижнекамском районе, 55 — в Тукаевском, 28 — в Заинском. Они будут зарезервированы на три года.
Строительно-монтажные работы будут проводиться по второму этапу реализации проекта на участке км 26+800 — км 55+300.
По постановлению на этот период права собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов территорий будут ограничены «в части возведения жилых, производственных, культурно-бытовых и иных здании, сооружений в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием, проведения в соответствии с разрешенным использованием оросительных, осушительных, агролесомелиоративных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительства прудов и иных водных объектов».

С перечнем и схемой зарезервированных участков можно ознакомиться в документе.

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