150 участков будет отдано под строительство отрезка М7 в обход Челнов и Нижнекамска

Для строительства участка трассы М7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане зарезервировано 150 земельных участков. Такое постановление подписал сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Из 150 участков 67 располагаются в Нижнекамском районе, 55 — в Тукаевском, 28 — в Заинском. Они будут зарезервированы на три года.

Строительно-монтажные работы будут проводиться по второму этапу реализации проекта на участке км 26+800 — км 55+300.

По постановлению на этот период права собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов территорий будут ограничены «в части возведения жилых, производственных, культурно-бытовых и иных здании, сооружений в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием, проведения в соответствии с разрешенным использованием оросительных, осушительных, агролесомелиоративных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительства прудов и иных водных объектов».

С перечнем и схемой зарезервированных участков можно ознакомиться в документе.