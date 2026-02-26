150 тыс. рублей за «квадрат»: особенности строительства частных домов в Татарстане

Индивидуальное строительство продолжает задавать тон на рынке жилья Татарстана: в 2025 году доля ИЖС в республике достигла 68%. Вслед за спросом меняются и стандарты качества — татарстанцы все чаще делают выбор в пользу современных материалов и продуманных дизайн-проектов. «Татар-информ» изучил, какие архитектурные решения выбирают в РТ сегодня.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рынок ИЖС в Татарстане: объем и динамика

Татарстан в 2025 году обновил рекорд по вводу жилья. Всего было введено 3,5 млн кв. метров, из которых 68% приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

За последние пять лет сегмент ИЖС существенно укрепил позиции. Объем ввода вырос с 1,5 млн кв. метров в 2020 году до 2,4 млн в 2025-м. Доля ИЖС в общем объеме строительства в эти годы составляла от 49% до 71% и в большинстве случаев превышала половину всего вводимого жилья.

В 2026 году в республике планируют ввести 2 млн кв. метров ИЖС, но, вероятнее всего, фактический показатель будет выше заявленного, как это происходило ранее.

Тенденция соответствует и общероссийской динамике. О росте интереса к частным домам на днях сообщил в своем телеграм-канале заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Так, с 2019 года в стране ввели более 370 млн кв. метров ИЖС. Вице-премьер отметил, что спрос растет в том числе благодаря льготной ипотеке и программе социальной газификации.

В связи с этим был утвержден комплекс мер по развитию индивидуального жилищного строительства до 2030 года, подготовленный по поручению Президента России Владимира Путина. Документ предусматривает повышение доступности частных домов, развитие инфраструктуры, вовлечение земельных участков в застройку и дополнительные меры поддержки регионов, подрядчиков и производителей домокомплектов.

«Доля ИЖС в объемах ввода жилья стабильно высокая, поэтому это наша точка роста. Но еще это и вопрос демографии. Когда у людей есть возможность жить просторно и комфортно, они увереннее смотрят в будущее. Так что будем дальше развивать это направление», – отметил Хуснуллин.

Стоит также отметить, что с 1 марта прошлого года рынок работает по новым правилам – при строительстве частных домов теперь можно использовать счета эскроу. Средства заказчика размещаются в банке и перечисляются подрядчику только после выполнения обязательств и регистрации права собственности. Такая система делает его более прозрачным. По словам министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина, к 2030 году до 25% домов в стране планируется строить с использованием эскроу.

Этажность и площадь: как поменялись проекты частных домов

Изменение масштабов и условий работы рынка напрямую влияет на формат частных домов. При высокой доле ИЖС главные маркеры этих изменений – площадь, этажность и материалы проектов.

На рынке сегодня появляются различные технологии быстрых домокомплектов: модульные дома, складывающиеся конструкции и привозные домокомплекты из Китая. Они мобильные, быстро возводятся и легко перевозятся, отмечают эксперты. Однако основной спрос у татарстанцев и казанцев остается на капитальные дома, рассчитанные на долгие годы эксплуатации.

Самый популярный формат – дом площадью около 120 кв. метров. Чаще всего это одноэтажные дома, но выбор зависит от размера участка Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самый популярный формат – дом площадью около 120 кв. метров, рассказала «Татар-информу» генеральный директор компании «Строитель Вуман», автор блога о стройке Ландыш Шарифуллина. Чаще всего это одноэтажные дома, но выбор зависит от размера участка. Так, на небольших участках – 4–6 соток – застройщики выбирают двухэтажные проекты. Поднимая здание вверх, они сохраняют полезную площадь без расширения фундамента.

На участках в 10 соток и более обычно строят в один этаж. Такой формат удобнее: не требуется лестница и межэтажное перекрытие, а значит, меньше дополнительных конструктивных затрат. При этом с точки зрения сметы двухэтажный дом иногда оказывается экономичнее – за счет меньшей площади фундамента и кровли, хотя при этом и добавляется перекрытие между этажами.

Материалы строительства: кирпич и экологичность в приоритете

Выбор строительного материала для индивидуальных домов обычно зависит от конкретного региона. В целом же в России, по данным «СтроимДом.РФ», лидирует газобетон: 30,5% ИЖС строятся из него, каркасные дома – 25,9%, керамзитобетонные блоки – 8,6%, кирпич – 7,1%, а СИП-панели используют всего 5,8% случаев. То есть на федеральном уровне преобладают относительно дешевые и быстрые технологии строительства.

СИП-панель – это строительная панель из трех слоев: двух плит и утеплителя между ними, обычно пенополистирола. Все слои склеиваются под давлением в единую жесткую конструкцию. Из СИП-панелей собирают стены, перекрытия и кровлю.

В Татарстане ситуация немного отличается. Здесь стабильно высок спрос на кирпич и керамические блоки, которые воспринимаются как более «капитальные» решения. Малые компании и проекты с каркасными домами и СИП-панелями пока занимают небольшой сегмент рынка.

В Татарстане стабильно высок спрос на кирпич и керамические блоки, которые воспринимаются как более «капитальные» решения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я считаю, что у нас просто нет компаний, которые умеют качественно строить каркасные дома. Эта технология требует очень точного подхода и постоянного технадзора, чтобы все узлы конструкции соединялись правильно. Раньше было много желающих строить «каркасники», но многие делали это быстро и некачественно. Поэтому у населения сложилось мнение, что они недолговечные. Пробовали у нас строить и с использованием СИП-панелей, но эта технология тоже не прижилась, потому что Татарстан предпочитает экологичные дома из кирпича, рассчитанные на века», – отметила Ландыш Шарифуллина.

Архитектурный стиль казанского ИЖС или «безымянная классика»

Размер и этажность дома определяют не только внутреннее пространство, но и внешний вид здания. В России большинство индивидуальных домов строят в классическом стиле – его выбирают 52,6% человек. Европейский стиль по нраву 18,5% людей, барнхаус – 8,3%, скандинавский – 8,2%, минимализм – 3,1%.

Барнхаус – современный архитектурный стиль, вдохновленный формой сельскохозяйственных амбаров (barn – «амбар»). Для него характерны простой прямоугольный объем, двускатная крыша без свесов, минимум декора и четкая геометрия. В отделке чаще используют дерево, металл и стекло, а внутри – открытую планировку и большие окна.

В Татарстане и Казани дома, по словам экспертов, отличаются долговечностью и качеством материалов. Однако над конкретным стилем жители региона задумываются не так уж и часто. Обычно выбирают простые прямоугольные формы с двускатной крышей и кирпичную коробку, облицованную тем материалом, который доступен на рынке.

Размер и этажность дома определяют не только внутреннее пространство, но и внешний вид здания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Единого стиля казанского индивидуального жилья нет. Но есть четкий архитектурный ландшафт, который формируют три фактора: экономическая прагматика, «диктатура» местных строительных материалов и исторически сложившаяся культура частной застройки. Его можно назвать «безымянной классикой» – это наш реальный каркас», – отметила Ландыш Шарифуллина.

Типичные районы ИЖС в Татарстане повторяют одни и те же решения: целые улицы облицованы кирпичом оттенков «соломы» или шоколада, так как эти материалы есть на складах местных заводов. По мнению эксперта, сложный декор постепенно уходит, фасады становятся спокойными и монохромными, а металлочерепицу заменяет гибкая черепица, которая долговечнее, комфортнее и позволяет больше вариантов цвета. Это первый шаг от «просто построить» к «построить качественно и эстетично».

«Но настоящий тренд, который я фиксирую сегодня, – это запрос на осмысленность. Запрос на идентичность. Мы прошли этапы копирования условной «европейской классики» и увлечения интернациональным хай-теком. Теперь пришло время задать вопрос: а где в этом наша собственная культурная и климатическая логика? Архитектура – это ведь не только фасад, это планировочная структура, связь с землей, ответ на образ жизни. Оглядываясь на традиции татарского домостроения, я вижу в них глубочайшую рациональность и адаптацию к среде», – подчеркнула эксперт.

По мнению Шарифуллиной, в будущем жилье будет строиться с учетом баланса между современными международными тенденциями и архитектурой, которая учитывает местные условия, функциональность, эстетику и культурные традиции.

Типичные районы ИЖС в Татарстане повторяют одни и те же решения: целые улицы облицованы кирпичом оттенков «соломы» или шоколада, так как эти материалы есть на складах местных заводов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проектирование домов: инженерия и удобная планировка

В целом же, по мнению экспертов, жители Казани и Татарстана ответственно подходят к проектированию домов. Чаще всего уже на этапе строительства они знают, какую планировку хотят получить внутри, как разместят инженерные системы и другие коммуникации, поделилась с «Татар-информом» основатель студии дизайна интерьера и ремонта ArtebDesign Кристина Артебякина.

«Люди начали выбирать комфорт и, чтобы спроектировать грамотный дом, закладывают хорошие инженерные сети. Все продумывается заранее: котельная, вентиляция, кондиционирование, высота потолков. Это важно, чтобы потом при чистовой отделке не пришлось менять планировку», – отметила она.

Также, по словам эксперта, изменилась тенденция размещения домов на участке: многие отдают предпочтение одноэтажным зданиям, если позволяет площадь. Это дает возможность рационально организовать пространство, разделяя общественную и приватную зоны – спальни, детские и зоны отдыха.

«Часто отдельно выделяют также банную зону, сауны или помывочные, чтобы все было удобно и функционально. Многие сейчас для этих целей выбирают отдельные строения рядом с домом – эта тенденция растет», – добавила собеседница информагентства.

Все более востребованы пространства с акцентом на натуральные материалы или их качественные имитации. В приоритете – ощущение тепла и уюта Фото: © «Татар-информ»

Дизайн интерьера: натуральные материалы и гармония с экстерьером

Гармония интерьера и экстерьера также становится важным фактором для казанцев и татарстанцев при создании уютного дома. Старшее поколение чаще выбирает внутри жилья современную классику, а молодежь – минимализм, рассказала главный дизайнер студии CV HOME Виктория Чабак.

«Вне зависимости от возраста все более востребованы пространства с акцентом на натуральные материалы или их качественные имитации. В приоритете – ощущение тепла и уюта, однако практически всех объединяет одна особенность, с которой мы сталкиваемся регулярно: осторожное отношение к ярким цветам. Предпочтение отдается природной, базовой палитре – оттенкам серого, бежевого, древесным тонам и белому цвету», – подчеркнула эксперт.

Пестрые акценты и золото применяются лишь точечно, чтобы подчеркнуть детали, не нарушая гармонию интерьера. Также, по словам Чабак, все более отчетливо прослеживается тренд на экоинтерьеры: молодое поколение выбирает лаконичный минимализм, старшие заказчики склоняются к современной классике и ар-деко, но также в спокойной и натуральной гамме.

Ар-деко – стиль, построенный на геометрической строгости и роскоши. Его отличают четкие линии, ступенчатые формы, зигзаги и солнечные лучи как основные мотивы. В отделке – благородные материалы: бронза, мрамор, дерево ценных пород, зеркала.

«Запросы на национальные элементы встречаются нечасто и обычно носят точечный характер. Если подобные пожелания возникают, дизайнеры стараются интегрировать их деликатно, сохраняя общую стилистическую целостность пространства», – добавила дизайнер.

Современные интерьеры чаще всего создаются с учетом предпочтений всей семьи: комфорт, функциональность и эстетика должны сочетаться в едином пространстве. При этом стоимость комплексной реализации проекта с качественными материалами и проверенными подрядчиками в Татарстане начинается в среднем от 150 тыс. рублей за квадратный метр, подытожила Чабак. Возможна реализация и с меньшим бюджетом, если часть работ выполняется самостоятельно или через отдельных специалистов.