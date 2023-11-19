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150 татарстанцев за две недели пройдут курс для начинающих предпринимателей
В Татарстане проходит двухнедельная образовательная программа для всех желающих освоить основы предпринимательской деятельности. В обучении примут участие 150 человек, передает пресс-служба Минэкономики РТ.
Участники будут посещать очные встречи, вебинары, онлайн-лекции и консультации с бизнес-экспертами. Все это организовано министерством и Центром «Мой Бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на бесплатной основе.
На первом занятии татарстанцы узнали, как превратить бизнес-идею в реальность, используя современные методы и технологии моделирования.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина.
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