«150 млрд рублей – только федеральные»: Татарстан готов повторить рекорд по вводу жилья

Стройкомплекс Татарстана в этом году планирует повторить рекорд и ввести 3 млн кв. метров жилья. Подготовлен задел на следующий год и расписана программа на ближайшие 5 лет со стратегическими проектами – «Большой Зеленодольск» и «Лаишевский узел». О том что происходит в отрасли, – в материале «Татар-информа».

Марат Айзатуллин дал большую пресс-конференцию в преддверии Дня строителя Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане выдали разрешения на строительство 1 млн квадратных метров жилья

В преддверии Дня строителя, который отметят в воскресенье, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин дал большую пресс-конференцию.

Основной тезис главы Минстроя – Татарстан не сбавляет темпов ввода жилья. Министр напомнил, что прошлый год был для России и республики рекордным. Татарстан перешагнул планку в 3 млн квадратных метров.

«План на этот год – 2,7 млн квадратных метров, и он выполнен уже на 79% – более 2 миллионов квадратных метров. Я уверен, что к концу года мы не только выполним эту задачу, но и сможем довести показатели до прошлогодних. Возможно, нам получится ввести более 3 млн квадратных метров», – отметил министр.

Глава ведомства добавил, что сделан задел и на следующий год. В этом году 1,5 раза увеличилась выдача разрешений на строительство жилья. Если в первой половине прошлого года их насчитывалось 88 и планировалось построить 600 тыс. кв. метров, сейчас их 139.

По его словам, выданные разрешения нацелены на ввод 968 тыс. квадратных метров жилья. «Этот как раз тот задел, который сегодня подрядчики начинают, который мы будем вводить в 2023-2024 годах», – добавил он.

В Татарстане подготовлена 5-летняя программа развития строительного комплекса

Стратегическим заделом министр назвал проект «Лаишевский узел», где сейчас прокладываются коммуникации, а в будущем планируется построить около 4,5 млн квадратных метров жилья.

«Большой потенциал у "Большого Зеленодольска", который мы проектируем. Там у нас порядка 5 млн квадратных метров жиля будет в 2030-2035 годах. Проекты готовятся мы будем их защищать в пятилетней программе, чтобы реализовывать», – сказал Айзатуллин.

Он напомнил, что Госсовет РФ в июне рассмотрел стратегию развития строительного комплекса до 2030 года.

«Принято решение продлевать все федеральные программы, все национальные проекты на 5 лет. Мы подготовили программу с 2023 по 2027 год по Татарстану», – поделился министр.

Основной тезис главы Минстроя – Татарстан не сбавляет темпов ввода жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, республика намерена участвовать в программе по обновлению ЖКХ, которая стартует в России в 2023 году. «90% финансирования будет направлено на обновление сетей, процент износа которых на сегодняшний день по России доходит до 60%», – отметил Айзатуллин.

Он напомнил, что инвестиции по программе в целом по стране составят около 150 млрд рублей в год. «Это очень серьезная поддержка – 150 млрд рублей в год – на 5 лет это 750 млрд. Никогда таких инвестиций в строительство не было», – заявил глава ведомства.

«Татарстан, мы предполагаем, должен получить хорошую сумму. 150 млрд рублей – это только федеральные средства, будет еще софинансирование. Программа 60 на 40. То есть 40% должны будут добавить субъекты, – это еще 120 млрд рублей в год», – уточнил Айзатуллин.

Количество строителей в Татарстане снизилось на 7-8%

Объем работ стройкомплекса за первое полугодие вырос на 10% по сравнению с прошлогодними показателями, а по отгруженной строительной продукции прирост составил 4% в сопоставимых ценах.

«Показатели очень хорошие, и мы планируем дойти с ними до конца года. Наша строительная отрасль была и остается локомотивом в экономике страны и республики», – подчеркнул ее важность спикер.

Он добавил, что зарплата строителей в Татарстане в этом году «подросла» и составляет около 48 тыс. рублей в месяц.

А вот численность работников комплекса «чуть-чуть» упала. Сейчас в стройкомплексе работает около 81 тыс. человек и общее количество снизилось на 7-8%.

«По сравнению с прошлым годом это 92-93%. Это касается в основном иностранных граждан, которые не смогли приехать к нам работать», – сказал министр.

Он обратил внимание, что на федеральном уровне озвучена идея привлекать строителей из Северной Кореи. Ее обсуждал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Стратегическим заделом министр назвал проект «Лаишевский узел» Фото: minstroy.tatarstan.ru

«Продлевать льготную ипотеку, конечно, нужно»

В числе негативных моментов – падение льготного кредитования из-за периода повышения ставок, когда она достигала 12% годовых.

За первые семь месяцев этого года было выдано только 3,3 тыс. льготных ипотек на 8,5 млрд рублей. Для сравнения: за 2020 и 2021 годах было выдано по 10 тыс. льготных ипотек на сумму 28 млрд рублей и 25 млрд рублей соответственно.

С 21 июля ставка вновь снизилась до 7%. «Последние 1,5 тысячи – это уже после того как ставка упала до 7%. Я думаю, что мы нарастим, но выйдем ли мы на тот показатель как раньше ежегодно - более 10 тыс. кредитов?» – задался вопросом Айзатуллин.

По мнению министра, программу нужно продлить еще на год или два.

«Продлевать льготную ипотеку конечно нужно. Если бы подрядчик знал, что она будет действовать еще 2-3 года, то он бы строил для себя какие-то планы. На сегодняшний день льготная ипотека продлена до конца этого года, но мы надеемся, что ее продлят и на 2023 год и на 2024 год», – заявил Айзатуллин.

Проблему обманутых дольщиков планируется закрыть в первом полугодии 2023 года

Большая часть вопросов, связанных с обманутыми дольщиками, в Татарстане была решена в прошлом году, – ответил на вопросы журналистов министр.

«До 30 августа будет сдан еще один проблемный дом на 182 обманутых дольщика. Это ЖК «Мелодия» на улице Габишева, и останется нам всего один дом площадью около 12 тыс. квадратов для 282 дольщиков на улице Гареева», – уточнил глава строительного ведомства.

Он добавил, что компенсационный дом на улице Гареева планируется достроить до конца этого года и сдать в первом квартале 2023 года. Таким образом, проблему обманутых дольщиков планируют полностью решить уже в следующем году.

Министр подчеркнул: с начала пандемии в Татарстане ни на один день ни одна стройка не остановилась Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цены на жилье не растут давным-давно»

Представитель одного из крупнейших в Татарстане застройщиков, который принимал участие в пресс-конференции, сообщил, что спрос на жилье упал примерно на половину. И заметил: цены на жилье не растут давным-давно.

Вместе с тем Айзатуллин сообщил, что нормализовались цены на стройматериалы.

«Самый большой рост цен был на металл. Задолго до 24 февраля. Стоимость поднималась на 70-80%, что привело к подорожанию всех стройматериалов. Сейчас эта планка чуть-чуть упала. Сейчас мы видим небольшой спад, цены нормализовались», – отметил министр.

Он добавил, что строители переориентировались в закупке стройматериалов с Европы на Белоруссию, Турцию, Китай, Казахстан. Кроме того, больше изделий стало производится на заводах России.

«Если строить дом, то около 85% будет из отечественных материалов, поэтому в строительство домов мы не видим проблем. Они появляются только в крупных объектах, которые пришлось перепроектировать под отечественное оборудование», – сказал Айзатуллин.

Министр подчеркнул: с начала пандемии в Татарстане ни на один день ни одна стройка не остановилась. «Мы ежегодно строим и ремонтируем от 3,5 до 5 тыс. объектов. Это в суммарном выражении от 80 до 100 млрд рублей», – заключил министр.