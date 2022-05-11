Концерты, форумы, закладка мечети: как Татарстан встретит 1100-летие принятия ислама

Последние приготовления к торжествам в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией завершаются в Татарстане. Главные события праздника пройдут 21 мая в Болгаре, но череда мероприятий продлится до конца года. Что ждет жителей республики в ближайшие недели, рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ.

Что ждет жителей республики в дни празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, рассказали на брифинге в Доме Правительства РТ Фото: prav.tatarstan.ru

«Проведем закладку соборной мечети в любую погоду»

Как сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев, одним из главных событий торжеств 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией станет закладка первого камня в основание будущей соборной мечети в Казани, которая состоится 20 мая. Мероприятие пройдет в любую погоду, а решение о названии храма примут с учетом мнения жителей республики.

«Одним из главных мероприятий станет закладка камня на территории бывшего парка „Кырлай“. Полная готовность уже есть, закладка состоится в 13 часов по плану», — отметил Шайхразиев.

Он добавил, что мероприятие пройдет при любых погодных условиях.

«Хотелось бы, чтобы была погода такая же, как и на 9 Мая. Но все в руках Всевышнего, и 20-го числа мы проведем закладку камня под соборную мечеть, несмотря ни на какую погоду», — подчеркнул спикер.

По словам Шайхразиева, будущее сооружение сможет принять в себя до 10 тыс. верующих. Сейчас уже объявлен конкурс на проектирование храма, после подведения его итогов мечеть начнет приобретать очертания на бумаге.

Уже объявлен конкурс на проектирование храма, после подведения его итогов мечеть начнет приобретать очертания на бумаге Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Тогда мы представим общественности макет нашей будущей соборной мечети. И я уверен, что мы получим одобрение со стороны жителей нашей республики. Мы посмотрим предложения татарстанцев о том, как именно должна быть названа соборная мечеть. Для нас очень важно, чтобы люди приняли в этом активное участие», — резюмировал Василь Шайхразиев.

«У каждого будет шанс посетить главное событие»

Главные события в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией пройдут на территории республики в текущем мае, продолжил Шайхразиев. Они будут интегрированы в общий план, включающий в себя 150 отдельных событий.

Вице-премьер РТ подчеркнул, что благодаря поддержке со стороны Президента РФ Владимира Путина празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией вышло на федеральный уровень. Во многих регионах страны заработали соответствующие оргкомитеты по подготовке мероприятий.

Василь Шайхразиев: «Два плана празднований — федерального и республиканского уровней — мы интегрировали в единый план» Фото: prav.tatarstan.ru

«Зная об этом, мы старались интегрировать наши основные мероприятия, которые будут проходить 21 мая. Это и форум KazanSummit, это заседание группы „Россия — Исламский мир“, форум религиозных деятелей, праздник „Изге Болгар жыены“ и многие другие», — отметил Шайхразиев.

Он добавил, что, несмотря на высокую концентрацию событий в мае, празднование 1100-летия принятия ислама будет проходить в течение всего 2022 года.

«Два плана празднований — федерального и республиканского уровней — мы интегрировали в единый план. Это 71 пункт федерального плана и 79 пунктов республиканского плана. Они расписаны по месяцам», — пояснил спикер.

Поскольку главные мероприятия пройдут в Болгаре, для татарстанцев и жителей других регионов будет организована доставка.

Поскольку главные мероприятия пройдут в Болгаре, для татарстанцев и жителей других регионов будет организована доставка Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В республике и соседних субъектах созданы комфортные условия, чтобы люди могли прибывать [на площадку празднований]. На днях под руководством Президента Татарстана состоялось расширенное заседание оргкомитета, где проговаривались вопросы транспорта, автобусов для доставки людей. Чтобы у каждого жителя Татарстана был шанс посетить главное событие», – заключил Шайхразиев.

В Болгаре погасят памятную почтовую марку, а на стенах Казанского Кремля запустят световое шоу

Торжества в Болгаре 21 мая начнутся с погашения памятной почтовой марки, после чего состоится заседание оргкомитета под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. А в 11 часов утра пройдет церемония открытия праздника.

Василь Шайхразиев отметил, что в дни празднования на стенах Казанского Кремля и Белой мечети в Болгаре будет запущено световое шоу.

В Болгаре световое шоу пройдет 20 и 21 мая на территории Белой мечети Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Болгаре и Казани для туристов и жителей мы будем проводить световое шоу. В Болгаре оно пройдет 20 и 21 мая на территории Белой мечети. В Казани световое шоу пройдет 19, 20 и 21 мая: оно будет по всей стене Казанского Кремля со стороны площади Тысячелетия», – поделился подробностями Шайхразиев.

По его словам, в настоящее время уточняются необходимые нюансы подготовки события. Для большей зрелищности световое шоу предполагается транслировать в темное время суток. Конкретное время будет озвучено позднее.

В Болгаре покажут театрализованное шоу о приходе ислама в Волжскую Булгарию

Как рассказал журналистам замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов, гостей торжеств в Болгаре будет ждать масштабное историческое театрализованное шоу, посвященное пути исламской веры на берега Волги.

«В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией запланировано большое количество мероприятий, отражающих нашу богатую культуру, наше культурное наследие, связанное с исламом», — сказал Хакимзянов.

Гостей торжеств в Болгаре будет ждать масштабное историческое театрализованное шоу Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, сценическая площадка в Болгаре откроется уже вечером 20 мая для паломников и гостей, которые приедут заранее. Культурная программа торжеств не ограничится одним днем 21 мая. Концерты, спектакли и шоу будут проводиться в Татарстане и за его пределами и до, и после основного празднества.

«Например, с 13 по 18 мая Государственный ансамбль песни и танца РТ выступит с концертной программой „По следам Булгарии“ в Астрахани, Самаре и Волгограде», — уточнил Хакимзянов.

Группа «Россия – Исламский мир» соберет в Казани 100 делегатов со всего мира

Важным событием в цепи праздничных мероприятий станет заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Оно пройдет в Казани 20 мая и соберет около 100 участников из разных стран для обсуждения опыта России в сохранении этнокультурного многообразия и межнационального согласия. Деталями подготовки к мероприятию с журналистами поделился помощник Президента Татарстана Газинур Бакиров.

Важным событием в цепи праздничных мероприятий станет заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фото: president.tatarstan.ru

Он отметил, что заседание пройдет в Казанской Ратуше в 10 утра, большую роль в его организации сыграл МИД России. Благодаря российским дипломатам участниками встречи станут представители множества государств. Среди них – гости из Алжира, Бахрейна, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Сенегала, Сирии, Турции, Туниса и других стран. Часть из них будет принимать участие в очном формате, другие присоединятся к заседанию в формате видеосвязи.

«Основной тематикой заседания станет российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия как залог укрепления общегражданской идентичности. Заседание в Казани вызывает интерес как у российских, так и у иностранных гостей. В целом мы ожидаем порядка 100 человек в качестве официальных гостей», – рассказал Газинур Бакиров.

Основной темой KazanSummit 2022 станет экономика совместного потребления

Традиционно в майские дни в Татарстане пройдет Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». В этом году на площадке форума ждут около 5 тыс. гостей, в том числе и зарубежных. Такие данные журналистам озвучил врио руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев.

Он напомнил, что в 2022 году форум стартует 19 мая и продлится два дня. Событие также будет интегрировано в череду мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На площадках KazanSummit 2022 будут работать около 100 секций по различным направлениям развития.

На площадке международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» ждут около 5 тыс. гостей, в том числе и зарубежных Фото: president.tatarstan.ru

«Основной темой саммита этого года станет экономика совместного потребления и „всеобщее благо халяль“. На протяжении двух дней в павильонах „Казань Экспо“ пройдет около 100 секций. Сейчас зарегистрировано уже более 1,6 тыс. участников из 42 регионов России и 55 стран мира. Общее число участников, как мы ожидаем, [составит] около 5 тыс. человек», — сообщил Галиев.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом площадь тематической выставки Russia Halal Expo вырастет в два раза. Если же сравнивать ее с первой выставкой в 2017 году, то экспозиция увеличится в десять раз.

«На данный момент запланировано участие в ее работе семи стран и 12 регионов России», — заключил спикер.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit» является главной площадкой экономического взаимодействия РФ со странами исламского мира. Впервые саммит прошел в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. В 2021 году площадку форума посетили свыше 4,5 тыс. гостей из 64 стран.