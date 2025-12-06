150 лучших спортсменок России: в Казани стартовал Кубок РФ по художественной гимнастике

Накануне в Казани стартовала двухдневная программа Кубка России по художественной гимнастике. Это событие завершает сезон «художниц» перед отбором в национальную сборную. Всего в соревнованиях примут участие более 150 спортсменок. О церемонии открытия Кубка и о том, что его зрители смогут увидеть сегодня, – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан – в двадцатке сильнейших команд

Для участия в Кубке России по художественной гимнастике, проходящем в эти дни на базе одного из самых современных спортивных комплексов страны – казанского Центра гимнастики, приехали лучшие гимнастки страны. Дело в том, что по итогам Кубка, завершающего гимнастический сезон, происходит отбор кандидаток в сборную страны, а также распределяются окончательные рейтинговые позиции за год. Это позволяет оценить динамику профессионального роста спортсменок, которые впервые выходят на взрослый уровень программ. Кроме того, по итогам этих соревнований определяются сильнейшие девушки по программе мастеров спорта.

В этом году на Кубок приехали более 150 спортсменок из 20 субъектов РФ. Соревнования проходят в индивидуальном многоборье (24 участницы) и в групповых упражнениях, где свои показательные номера представят 20 ведущих команд, определенных по итогам чемпионата России. Среди сильнейших значится и команда Татарстана. Также в Кубке выступят сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Омской областей и другие.

Главный тренер национальной команды Татьяна Сергаева отметила, что уходящий сезон оказался непростым для всех гимнасток Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Надеюсь, родные стены помогут татарстанским гимнасткам»

На церемонии открытия Кубка первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов выразил надежду на удачное выступление представительниц Татарстана.

«Мы рады видеть в Казани лучших спортсменок нашей страны. Российские гимнастки – лучшие в мире, и мы этим очень гордимся. Хочу поблагодарить Федерацию художественной гимнастики России за доверие в проведении таких важных и интересных стартов в Татарстане. Это пример для подрастающего поколения. Надеюсь, что родные стены помогут татарстанским гимнасткам и они окажутся в числе лучших на этих соревнованиях», – сказал он.

О росте уровня художественной гимнастики в России на торжественной части открытия соревнований говорила главный тренер национальной команды Татьяна Сергеева. Она также отметила, что уходящий сезон оказался непростым для всех гимнасток.

«Сезон был сложный, насыщенный, но могу сказать, что следующий будет еще сложнее. Я желаю нашим спортсменам спокойствия, очень уверенных выступлений и, конечно, удачи. Пусть победит сильнейший», – сказала наставница сборной РФ.

В этом году на Кубок приехали более 150 спортсменок из 20 субъектов РФ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все звезды в гости к нам

Теперь подробнее о программе соревнований и самих участницах. Индивидуальное многоборье является олимпийской дисциплиной и состоит из четырех видов упражнений: с обручем, мячом, булавами и лентой. В командные состязания входят упражнения «5 лент» и «3 мяча плюс 2 обруча», при этом спортсменки должны выступить хотя бы в одном номере.

Среди наиболее известных гимнасток индивидуально в Казани выступят: воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Мария Борисова (Санкт-Петербург), а также Ульяна Янус (Омская область), Владислава Николаенко (Нижегородская область, Красноярский край), Милена Щенятская (Ростовская область) и Екатерина Сазонова (Москва).

Дополнительно к участию допущены спортсменки, набравшие наибольшее количество рейтинговых очков по итогам трех этапов «Кубка сильнейших»: Милана Федулкина, Мария Дмитриева, Алина Галочкина и Дана Семиренко. Благодаря содействию Международной ассоциации поддержки спорта «Небесная грация» принять участие в данных соревнованиях смогут и другие талантливые гимнастки, не вошедшие в основной состав участниц по результатам отбора.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кубок России по художественной гимнастике проходит в 32-й раз с 1992 года. Участие в нем объединяет финалисток чемпионата России, спортсменок из резерва национальной команды и лидеров региональных школ.

В разные годы Кубок проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Перми и других крупных городах России. О престиже и масштабности этого соревнования можно судить и по именам известных участниц разных лет, среди них Алина Кабаева, Ляйсан Утяшева, Амина Зарипова, Зарина Гизикова, Ирина Чащина, Яна Батыршина, Екатерина Селезнева, Мария Сергеева, Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко и другие.

Трансляцию Кубка России можно увидеть на официальной странице Федерации гимнастики России во «ВКонтакте», а также на телеканале «Матч ТВ». Результаты турнира будут опубликованы в официальных социальных сетях ФГР и на ее сайте.