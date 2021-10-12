1,5 вагона отходов и 2,4 тонны на переработку: «Пятёрочка» и J7 очистили берега Волги

Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд J7 при поддержке МОО «Чистые игры» провели масштабный экопроект «Вместе мы — польза!». Благодаря этому было очищено 370 тыс. кв. метров береговой линии Волги и собрано 9,8 тонн отходов.

Мероприятия по очистке берегов Волги прошли на пляже КРХФ на острове Пролетарский (Астрахань) и пляже Локомотив (Казань). 90 команд, в состав которых вошли 320 неравнодушных местных жителей, собрали столько отходов, что можно было бы заполнить примерно 1,5 вагона грузового поезда. 2,4 тонны из этих отходов были отсортированы и вывезены на вторичную переработку.

Два города были выбраны с помощью онлайн-голосования, проходившего на сайте проекта. Еще одна экоакция в рамках общей инициативы запланирована в Костроме. Из-за ситуации с Covid-19 организаторы решили перенести мероприятие на весну 2022 года.

«Стремление бережно относиться к природным ресурсам и оберегать планету, сохраняя ее для будущих поколений, — одна из ключевых миссий нашей компании, — отмечает менеджер по маркетингу „PepsiCo“ Россия Юлия Савонина. — Мы очень рады, что благодаря проекту „Вместе мы — польза!“ нам удалось, с одной стороны, привлечь внимание к вопросу правильной утилизации отходов и их сортировке, а с другой — объединить большое количество единомышленников. Если каждый начнет сдавать значительную часть отходов на переработку, то совместными усилиями мы сможем снизить негативное влияние человечества на окружающую среду».

«Наша задача — не только очистить берег Волги, но также показать, что собранные отходы не обязательно должны отправиться на свалку — они могут быть переработаны, — отмечает директор по маркетингу торговой сети „Пятёрочка“ Михаил Ярцев. — Важно, чтобы каждый из нас старался вести экологичный образ жизни благодаря простым ежедневным действиям. Надеемся, что правильная сортировка отходов в будущем станет хорошей привычкой для всех жителей нашей страны».

Узнать о новостях проекта и переработке упаковок, а также найти ближайший пункт приема вторсырья и контейнеры для утилизации можно на сайте.