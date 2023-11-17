15 призывников из Буинского и Дрожжановского районов отправились на срочную службу

15 юношей из Буинского и Дрожжановского районов в рамках осенней призывной компании отправились на срочную службу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Ранис Камартдинов.

Все призванные и отправленные в Вооруженные Силы Российской Федерации юноши будут проходить службу, как и раньше, 12 месяцев. Каждого призывника обеспечат всем необходимым.

В зону проведения специальной военной операции призывников не отправят, не попадут они и в новые регионы РФ: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

«Почетный долг каждого мужчины — это защита своей Родины. Служите с честью, ребята!» — призвал глава района.

Напомним, что осенний призыв 2023 года начался 1 октября и закончится 31 декабря. При этом срочников отправлять в зону спецоперации не будут. В свою очередь, Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявлял, что совершенствование ВС РФ будет идти спокойно и без суеты.

«Мы будем совершенствовать Вооруженные Силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно», — отмечал он.