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Ру Тат
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Общество
25 апреля 2022  21:51

Из Челнов уехали в разные регионы России 15 мариупольцев

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Из Челнов уехали 15 переселенцев из Донбасса. Они отправились в другие регионы России к своим родственникам, пишут «Челнинские известия» со ссылкой на источник в исполкоме Комсомольской района.

По информации источника, одна женщина уехала в Екатеринбург, семейная пара — в Саратов, ещё одна семья через Москву отправилась к родственникам в западный российский регион. 

Однако судьба 82-летней пожилой женщины пока не решена, так как у исполкома нет однозначного решения. Как оказалось, женщина по ошибке оказалась в Татарстане и теперь хочет вернуться к сыну на юг России. Однако представители власти опасаются отпускать ее одну в силу преклонного возраста, а в Челнах пожилая женщина получает все необходимое: медицинский и другой уход, нормальное питание и заботу. 

«Предлагаем подождать, пока ситуация не стабилизируется. Но решать в любом случае её родственникам», — прояснили ситуацию в исполкоме.

В начале апреля в Челны прибыли 297 переселенцев из Донбасса. Их разместили в санатории «Жемчужина» и гостинице КАМАЗЖилбыт.

#вынужденные переселенцы
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