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9 июня 2021  15:20

15-летняя спортсменка из Нижнекамска показала лучший результат в мире в толкании ядра

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Нижнекамские спортсмены удачно выступили на первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике, которое прошло в Чебоксарах. 15-летняя Яна Угольникова в толкании ядра продемонстрировала результат 15 метров 5 сантиметров, что является лучшим результатом в мире для ее возраста, сообщает НТР24.

Кроме тго, Артур Первощиков первенствовал в беге на 110 метров с барьерами, а Аделя Камалова выиграла забег на дистанцию 100 метров с барьерами. Третье место завоевал Артур Кузьмин, который финишировал третьим в забеге на 400 метров.

#легкая атлетика #толкание ядра
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