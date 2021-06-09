15-летняя спортсменка из Нижнекамска показала лучший результат в мире в толкании ядра

Нижнекамские спортсмены удачно выступили на первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике, которое прошло в Чебоксарах. 15-летняя Яна Угольникова в толкании ядра продемонстрировала результат 15 метров 5 сантиметров, что является лучшим результатом в мире для ее возраста, сообщает НТР24.

Кроме тго, Артур Первощиков первенствовал в беге на 110 метров с барьерами, а Аделя Камалова выиграла забег на дистанцию 100 метров с барьерами. Третье место завоевал Артур Кузьмин, который финишировал третьим в забеге на 400 метров.