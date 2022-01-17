15-летняя Диляра из Альметьевска благодаря акции «Елка желаний» побывала в Иннополисе

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов присоединился к всероссийской акции «Елка желаний» и исполнил новогоднюю мечту 15-летней Диляры Миназовой из Альметьевска, которая хотела побывать в Иннополисе.

Диляра учится в 9-м классе средней школы № 17, очень любит химию и в будущем планирует связать свою жизнь с медицинской биоинженерией. Она также занимается вокалом и выступает на различных мероприятиях. Для нее Иннополис всегда был заветной мечтой — Диляра всегда хотела узнать, чем живут местные горожане, в том числе и студенты.

Девочку вместе с ее родителями и младшей сестрой пригласили в Иннополис и организовали для них экскурсию. Гостья осмотрела технопарк им. Попова, ознакомилась с робототехническими решениями в Университете Иннополис и побывала в студенческом общежитии.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

«Мне очень понравился этот благоустроенный и чистый город, жители которого поражают своим спокойствием и никуда не спешат», — поделилась Диляра впечатлениями на встрече с Романом Шайхутдиновым.

Вице-премьер пожелал Диляре успехов и порекомендовал рассмотреть Университет Иннополис в качестве вуза для поступления, передает пресс-служба Правительства РТ.