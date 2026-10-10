15-летняя Ангелина Ковалева стала лидером среди женщин на 3 км полумарафона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первый день Казанского национального полумарафона 2026 года лучший результат среди женщин на дистанции 3 км показала 15-летняя Ангелина Ковалева из Казани. Она преодолела дистанцию за 10 минут 15 секунд.

Второе место заняла 16-летняя Дарья Гаина, также представляющая Казань, с результатом 10 минут 41 секунда. Третьей среди женщин финишировала 19-летняя Эмилия Резвухина из Благовещенска, показавшая время 11 минут 5 секунд.