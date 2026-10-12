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Происшествия 12 октября 2026 11:28

Пьяный 15-летний школьник за рулем «Лады» насмерть сбил женщину в Казани

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Пьяный 15-летний школьник за рулем «Лады» насмерть сбил женщину в Казани

В Казани 15-летний подросток насмерть на легковушке сбил 35-летнюю женщину. Об этом сообщает МВД по РТ.

Трагедия произошла накануне поздним вечером на улице Карагандинской. Водитель автомобиля «Лада» 14-й модели сбил женщину-пешехода, шедшую по краю дороги в попутном направлении. После этого водитель бросил авто и сбежал с места ДТП. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 15-летний школьник. Спустя некоторое время он вернулся на место происшествия в сопровождении родителей. Освидетельствование с помощью прибора «Алкотектор» показало наличие в крови у ребенка 0,430 мг/л.

Школьник признался, что именно он управлял легковушкой, которую приобрел самостоятельно. Прав управления ею у него, разумеется, не было.

«В настоящее время в отношении несовершеннолетнего вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях по ряду статей КоАП РФ, в том числе за управление транспортным средством без прав и оставление места ДТП», – говорится в сообщении ведомства.

#насмерть сбил женщину #ребенок за рулем #МВД по РТ
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