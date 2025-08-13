15 лет побед: как Минниханов чествовал атлетов Татарстана за победы на мировой арене

Наши спортсмены возвращаются на мировую арену с победами. Большой вклад в эти результаты внесли представители Татарстана. В республике системно работают над профессиональным и массовым спортом. Об этом и многом другом говорил сегодня Рустам Минниханов. О встрече Раиса со спортсменами в Казанском Кремле – в репортаже «ТИ-Спорта».





Рустам Минниханов на церемонии чествования спортсменов Татарстана в Казанском Кремле

«Благодарен не столько за медали, сколько за вклад республики за кулисами»

Россию постепенно «размораживают» от спортивного бана, а несколько международных федераций уже пустили наших спортсменов на свои крупнейшие турниры. В сентябре наши фигуристы выступят в Пекине на квалификациях к Олимпийским играм. А пловцы и синхронисты уже побеждают на мировом первенстве.

Учитывая статус Казани и республики как одного из главных спортивных центров в России, без татарстанцев в сборных России обойтись просто не могло. Вот и на отгремевшем в Сингапуре чемпионате по водным видам спорта сразу четыре (из 18 наград сборной России) медали привезли татарстанские пловцы. Золото выиграл пловец Андрей Минаков, серебро взял прыгун в воду Никита Шлейхер. Еще две серебряные награды выиграли девушки Софья Дьякова и Агния Тулупова в синхронном плавании. Именно к этим атлетам в начале своей речи обратился сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии чествования спортсменов Татарстана в Казанском Кремле.

«Поздравляю вас с успешными выступлениями в сезоне 2024/2025 годов. Вы показали отличные результаты в водных видах спорта, единоборствах, танцевальном спорте. Отмечу выступление наших ребят на чемпионате мира по водным видам спорта. Вы еще раз продемонстрировали силу отечественного спорта, показали нашим ребятам, что можно достойно конкурировать со спортсменами мирового уровня.

Мы признательны Татьяне Николаевной Покровской за огромное внимание к развитию водных видов спорта в России и республике. Благодаря вашему многолетнему опыту и большому авторитету наши спортсмены отлично выступили на мировом первенстве и показали высокий класс подготовки», – обратился Минниханов к собравшимся.

Примечательно, что главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская тоже лично присутствовала в Казанском Кремле, чтобы принять участие в чествовании. Оно и неудивительно, ведь именно Татарстан является одним из главных доноров спортсменов ее команды.

«Так торжественно было. От вручения награды в Кремле я прямо немножечко даже встрепенулась. Очень приятно», – сказала Покровская журналистам после церемонии.

А следом рассказала, как россияне достойно возвращались на мировую арену.

«Мы столько пропускали, они ждали, что мы придем в таком разложенном состоянии, что они нас будут учить опять. Они немножечко не были готовы к тому, что мы вернулись с прекрасной техникой. Я не люблю загадывать на будущее, но нам придется преодолеть барьер. Нам раньше говорили, когда мы боролись за бронзу на чемпионате мира: «Русские, куда вы хотите? Встаньте в очередь», – рассказала Покровская.

Триумфатор Сингапура Андрей Минаков, в свою очередь, отметил, что без той поддержки, которую ему обеспечили в Татарстане, этой медали не было бы.

«Я очень благодарен, прежде всего, за поддержку. Не столько за награду, сколько за тот вклад за кулисами, который делает Правительство Татарстана. Оно оказывает большую поддержку спортсменам. Поэтому хочется поблагодарить их, сказать огромное спасибо за это», – сказал Минаков на торжественной встрече.

Впрочем, не одних только «водников» отмечал на торжественном мероприятии Раис республики. Он отметил, что множество татарстанцев показали себя победителями и в других дисциплинах, в том числе и на мировых первенствах.

«В очередной раз показала свое превосходство наша титулованная бильярдистка Диана Миронова. Она стала 15-кратной чемпионкой мира в дисциплине. Ну и, конечно же, отдельно хочу выделить лыжные гонки. Безоговорочную победу нашей сборной на чемпионате и в Кубке России», – отметил Минниханов.

Татарстан планомерно воспитывает новых победителей уже 15 лет

Столь быстрые успехи татарстанских спортсменов сразу же после возвращения на международную арену, будто они и не отсутствовали вовсе три года, – это не только следствие мастерства и профессионализма Андрея Минакова или Дианы Мироновой.

Это плоды поступательной работы в республике не только с профессиональными спортсменами, но и выстроенной системы, которая действует в Татарстане уже не первый год.

В Татарстане уделяется серьезное внимание спортивной сфере. Строятся объекты инфраструктуры, проводят капитальный ремонт старых сооружений, укрепляются материально-технические базы спортивных школ, закупаются высокотехнологичное оборудование и инвентарь. А также своевременно выплачиваются стимулирующие выплаты за достигнутые успехи. Это подчеркнул сегодня и Рустам Минниханов.

«Как результат – с каждым годом у нас растет количество членов сборных команд России от республики, их 1005 человек. Победителей и призеров крупных соревнований – 1013 медалей. А также число татарстанцев, которые систематически занимаются физической культурой и спортом», – подчеркнул татарстанский лидер.

Тезисы подтверждаются простой статистикой. Так, за последние 15 лет в республике доля вовлеченных в спорт татарстанцев выросла в три раза. При этом интерес к спорту и физической культуре в Татарстане продолжает расти. Если в 2008 году спортом занимались лишь 19% населения, то в 2025 году эта цифра достигла рекордных 65,8%. Более 328 тыс. детей занимаются в спортсекциях, что составляет почти 68% от общего числа обучающихся. А более половины населения Татарстана (2,6 миллиона человек) занимаются спортом регулярно!

Татарстан – лидер по возведению спортивных объектов и поддержке своих спортсменов

Стоит отметить, руководство региона прекрасно понимает: чтобы принять такое количество желающих заниматься спортом, необходимо своевременно вводить и новые спортивные объекты. С этим в республике тоже всё в порядке. Татарстан – лидер среди российских регионов по количеству спортивных объектов.

При этом объекты в Татарстане не сконцентрировались исключительно в столице и крупных городах. Более 5 тысяч спортобъектов находятся в селах: это ледовые арены, крытые футбольные манежи, плавательные бассейны, универсальные спортивные площадки. А всего в Татарстане действует 12 тысяч спортивных объектов.

Каков итог этой работы? За последние 15 лет 22 спортсмена из Татарстана получили титулы олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира и призеров Универсиад. Пять татарстанских команд неоднократно завоевывали титул чемпионов всероссийских турниров. Это «Ак Барс», «Рубин», «Зенит-Казань», УНИКС и женское «Динамо-Ак Барс». Помимо них, регулярно завоевывают медали различных проб регбийная «Стрела-Ак Барс», «Ак Барс-Динамо» по хоккею с мячом и «Динамо-Ак Барс» в хоккее на траве. И еще множество других профессиональных команд. Более того, в Татарстане созданы девять студенческих лиг по шести видам спорта.

«Татарстан и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку спортсменам, тренерам и всем работникам спортивных учреждений. А также продолжит работу по развитию инфраструктуры в республике», – заверил Раис Татарстана в Кремле.