15 августа пройдет вебинар о разработках для цифровой промышленности

15 августа состоится вебинар на тему «Научные разработки и прикладные решения для цифровой промышленности», который будет интересен CEO-директорам, техническим директорам, руководителям и ведущим специалистам конструкторско-технологических подразделений организаций.

Участники встречи обсудят современные методы, технологии и инструменты, позволяющие сократить как срок, так и объем разработки в рамках конструкторско-технологической подготовки производства, рассмотрят способы анализа технологических данных и проверку гипотез на основе машинного обучения и ИИ для создания рекомендательных сервисов или цифровых двойников. Кроме того, на вебинаре будут представлены отечественные программные решения для мониторинга за объектами, оборудованием и инфраструктурой предприятия, анализа и управления реагированием на различные инциденты.

В качестве модераторов выступят проректор по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Виталий Бабушкин и руководитель проектов Цифровой платформы КАМАЗ Николай Лунёв.

Среди спикеров — эксперт InBIT Игорь Третьяков, технический директор ООО «АРТИКУЛ ПРОДАКШН» Борис Кузьмин, руководитель по развитию автоматизированных систем SATEL Станислав Котляров, директор по развитию продукта Softline Сергей Муханцев, гендиректор VizorLabs Василий Долгов, руководитель центра сопровождения бурения ООО «ТаграС-РС» Данил Королев.

Вебинар начнется в 10 утра, трансляция пройдет в группе KAZAN DIGITAL WEEK во «ВКонтакте».