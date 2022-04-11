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Ру Тат
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Официальная хроника
11 апреля 2022  17:30

15 апреля в Ратуше пройдет XIII сессия Казанской городской Думы

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В текущую пятницу, 15 апреля, в Казанской ратуше состоится XIII сессия Казгордумы четвертого созыва. Начало заседания запланировано на 10 часов утра, сообщает портал мэрии столицы Татарстана. 

Депутатам предстоит обсудить 12 вопросов. Среди них — итоги работы строительной отрасли в 2021 году, исполнение бюджета муниципального образования Казани за прошлый год и проведение публичных слушаний по вопросу изменения границ районов города. 

Депутаты также обсудят порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам на конкурсной основе, внесение изменений в Устав Казани и другие вопросы.

#Казгордума #сессия
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