15 апреля стартует опрос по выбору парков и дворов, которые благоустроят в РТ в 2023 году

15 апреля стартует опрос по выбору парков и дворов, которые будут благоустроены в Татарстане в следующем году. Мероприятие охватит все 45 районов республики.

Дворы будут обновляться по республиканской программе «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым, их список можно посмотреть на сайте dvor.tatar.

Общественные пространства благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Их список размещен на сайте park.tatar.

Как отметила ранее руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, на голосование вынесено 204 объекта по общественным пространствам.

«В каждом муниципальном образовании от трех до 27 объектов в зависимости от того, насколько решены вопросы по городским пространствам. В Казани это 27 объектов, в других муниципальных образованиях от трех до пяти», — рассказала Зиннатуллина.

Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.