15 000 горожан посетили онлайн-парк Tele2 в этом году

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги работы онлайн-парка, который был открыт для горожан в июле в Горкинско-Ометьевском лесу. Для более чем 15 000 посетителей пространство стало местом разнообразного интеллектуального и развлекательного отдыха и комфортной работы.

Tele2 в очередной раз предложила жителям Казани и туристам города новый формат приятного и полезного времяпрепровождения этим летом. Компания организовала пространство, объединяющее коворкинг с уютным рабочим местом, лекторий, спортивный зал, кинотеатр и танцпол на свежем воздухе. Территория была оборудована WiFi на базе скоростного мобильного интернета оператора, розетками и станциями подзарядки. Поддерживая свою стратегию «Другие правила», компания пригласила в онлайн-парк всех желающих, независимо от того, клиентами какого мобильного оператора они являются.

В течение трех недель июля было организовано 34 кинотрансляции лент самых разных жанров, 10 мастер-классов и лекций и три зажигательные вечеринки под DJ-сеты. Больше всего зрителей собрали семейная драма «Волк и лев» и российская катастрофа «Экипаж», самым популярным мастер-классом стало обучение рисованию автопортрета с нуля с помощью красок и зеркала. Организатор также предложил дистанционно отправиться на прогулку по Санкт-Петербургу и по местам, связанным с историей связи. Трансляция экскурсии на большом экране, как и всех остальных онлайн-лекций, стала возможной благодаря скоростному мобильному интернету Tele2.

Проект был реализован при поддержке Дирекции парков и скверов Казани и видеосервиса Wink.

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2:

«Число посетителей парка в этом году выросло на 37% в сравнении с прошлогодней статистикой и превысило символическую для нас цифру в 15 тысяч человек. Это подтверждает, что с каждым годом наши лайфстайл-проекты становятся все более интересны для жителей Казани. Для Tele2 это лето не заканчивается онлайн-парком: в августе мы преобразим парковку перед ТЦ „МЕГА“ в кинозал, куда можно будет приехать на своем авто и посмотреть фильм на большом экране. Уверен, что и это событие станет таким же знаковым центром притяжения всех любителей культурного отдыха».