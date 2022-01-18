140-летие первого татарского революционера Хусаина Ямашева отметили в форме урока в музее

6 января исполнилось 140 лет со дня рождения журналиста, первого татарского большевика Хусаина Ямашева. Национальный музей РТ пригласил учащихся татарской гимназии №12 в музей Габдуллы Тукая на музейный урок, посвященный этой дате.

В 1903 году Хусаин Ямашев вступил в ряды Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) и возглавил татарскую фракцию Казанского комитета. Ямашев также известен как журналист, выпускавший первую татарскую революционную газету «Урал».

По словам старшего научного сотрудника литературного музея имени Габдуллы Тукая Лены Тябиной, в фондах Национального музея хранятся архив Хусаина Ямашева и отдельная коллекция его вещей. Часть из них выставлена в музее Тукая.

«Молочница, керамическая посуда, а также подставка под заколку, принадлежавшая его жене Хадиче Ямашевой. Кроме того, в Национальном музее хранятся предметы, которые стояли у него на письменном столе», – рассказала она.

Народный поэт Габдулла Тукай отличался прогрессивными взглядами, и они во многом были созвучны с политическими взглядами Хусаина Ямашева.

«О большевиках, революционерах в татарской литературе первыми написал Тукай. В 1910 году было опубликовано его стихотворение „Бер мән“ („Некто“), считается, что в нем речь идет о Хусаине Ямашеве», – рассказала Лена Тябина. Еще живя в Уральске, Тукай в газете «Фикер» опубликовал статью Хусаина Ямашева «Дума ачылган көн» («День, когда открылась Дума»).

После скоропостижной смерти Ямашева Тукай пишет стих-посвящение «Хөрмәтле Хөсәен ядкяре». По словам Лены Тябиной, это самое первое литературное произведение, отражающее образ большевика.

Хусаин Ямашев родился 6 января 1882 года в Казани. Учился в медресе «Марджания», Казанской татарской учительской школе. Занимался распространением листовок, брошюр политического содержания, в Алафузовском заводе организовал социал-демократические кружки. В 1903 году возглавляет татарскую фракцию Казанского комитета РСДРП. Участвует в событиях революции 1905-1907 годов. В 1906 году переезжает в Оренбург, в 1907-м издает первую революционную газету «Урал» (в том же году газету запретили и закрыли). В 1911 году поступает на юридический факультет Казанского университета, в марте 1912 года в тридцатилетнем возрасте, находясь в издательстве, умирает от кровоизлияния в мозг. Похоронен на кладбище Новой татарской слободы.