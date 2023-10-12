14 участниц со всей страны поборются за 10 млн рублей на реализацию своей бизнес-идеи

Социально-направленным бизнесом в России чаще всего занимаются именно женщины, отметили, ссылаясь на исследования, эксперты проекта МТС «Сверхновая». Cреди 3 тысяч заявок были выбраны и приглашены в МТС Camp 14 амбициозных женщин, которые горят идеей развить не просто бизнес, а сделать вклад в развитие общества. Эти героини будут бороться за главный приз в 10 млн рублей для своего дела.

Среди участниц проекта — Людмила Шпагина из Иннополиса. Она планирует создать онлайн-платформу, помогающую во взыскании алиментов и разделе имущества при разводе. В числе проектов других героинь — запуск приложения для изучения русского языка взрослыми и детьми; производство ферментов, ускоряющих обмен веществ; строительство центра для людей с расстройствами пищевого поведения; открытие женского футбольного клуба; разведение тутового шелкопряда и многие другие.

Каждый день к участницам будут приходить топовые эксперты из разных сфер бизнеса и делиться с ними своими знаниями и опытом. Среди экспертов — визажист и владелица своего бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, журналист, блогер и владелец собственного автосалона Елена Лисовская, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев, стилист и основательница бренда Monochrome Алиса Боха, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный, директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова и лидер проекта «Сверхновая», советник президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.

«Каждый человек по сути — бизнесмен, каждый продает свое время и навыки. В нашем бизнес-реалити девушки проходят испытания, в первую очередь, направленные на прокачивание своих навыков, себя. Я думаю, шоу будет интересно всем, кто стремится к развитию и чему-то большему. Также контент шоу очень насыщенный и уникальный — захватывающий и похожий на остросюжетное кино», — рассказала лидер проекта «Сверхновая» от KION, советник президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.

Фото предоставила пресс-служба МТС