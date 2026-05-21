14 турецких актеров и музыкантов задержали по делу о наркотиках

Актрису популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет» Фейзу Джевелек и певца Мабеля Матиза задержали по делу о наркотиках. Всего в рамках масштабного антинаркотического рейда задержали 14 турецких знаменитостей, среди которых модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна и певец Беркай.

«В рамках другого расследования, проведенного генпрокуратурой в отношении подозреваемых в торговле и производстве наркотиков, а также лиц, которые употребляют наркотики и способствуют их употреблению, были получены улики, на этом основании жандармерии Стамбула отдано указание провести задержание, обыск, биологическую экспертизу и дачу показаний 25 подозреваемых», – говорится в сообщении генпрокуратуры стамбульского района Бакыркей, опубликованном РИА Новости.