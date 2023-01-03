14 оштрафованы, двое в больнице: казанцы забывают о безопасности, запуская петарды

Соблюдают ли жители Казани меры предосторожности и правила во время запусков салютов? Именно это сегодня выясняли сотрудники МЧС и полицейские во время рейда в парке Урицкого в Казани.

Посетителям парка раздавали памятки и напоминали о том, что на территории республики до конца новогодних праздников действует особый противопожарный режим. В это время запускать фейерверки можно только в специальных местах. В Казани таких площадок четыре: Нижнезареченская дамба, стоянка напротив Березовой рощи, площадка возле ипподрома и майдан на улице Гаврилова.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Цель рейда – это профилактика нарушений во время запусков пиротехнических изделий. На данный момент в Татарстане установлен особый противопожарный режим. На жителей, которые нарушили запреты, составляются протоколы, им будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей», – пояснил инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Московскому району Казани Ильнар Рахматуллин.

Он напомнил, что запускать салюты нельзя вблизи жилых домов и хозяйственных объектов, ведь это чревато серьезными последствиями. Однако, с начала новогодних праздников в Казани пренебрегли правилами и на неправильном запуске салютов попались 14 человек. На всех были составлены протоколы. Еще два человека, по информации Рахматуллина, получили травмы. Они находятся в больнице.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Это бессознательные люди, которые знают, чем это чревато и продолжают нарушать. Особенно плохо, когда запускать салюты позволяют детям. Это очень опасно, можно получить серьезные травмы. А люди, которые запускают салюты пьяными, еще более опасны. Чаще всего несчастные случаи происходят из-за пьянства», – поделилась с журналистами жительница Казани Людмила.

Профилактические беседы проводили и с маленькими посетителями парка. Ребятам напомнили, что зажигать петарды и запускать салюты самим ни в коем случае нельзя. Взрослых попросили внимательнее следить за своими детьми.