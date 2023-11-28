121 автобус для Челнов, Бугульмы и других: где нашли деньги на городской транспорт?

Больше всего автобусов появится на дорогах Набережных Челнов — 46 машин поставит КАМАЗ

Фото: nabchelny.ru

3% годовых на 20 лет

Татарстан взял специальный казначейский кредит на 1,4 млрд рублей, чтобы приобрести рейсовые автобусы. Согласно информации Минтранса РТ, средства выдали под 3% годовых на 20 лет. Новый общественный транспорт появится в 12 муниципалитетах республики. Казани в списке нет.

Деньги пойдут на закупку 121 автобуса разной вместимости и разных марок. Среди них — «ПАЗ», «НЕФАЗ», «Газель», Lotus. Больше всего автобусов появится на дорогах Набережных Челнов (46 больших автобусов). Как стало известно «Татар-информу», автобусы для Автограда поставит КАМАЗ. Еще 11 больших автобусов предназначены Нижнекамску, 10 больших — Зеленодольску, 9 больших — Альметьевску. Кстати, нефтяная столица Татарстана тоже получит общественный транспорт от КАМАЗа.

«Введение новых крупномерных низкопольных автобусов „НЕФАЗ“ является важным шагом в поддержании современного транспортного обеспечения города. Закупка 9 таких автобусов является частью нашей общей стратегии обновления парка транспортных средств. Кроме того, мы постоянно обновляем и расширяем наш подвижной состав, чтобы соответствовать потребностям нашего города», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава города Альметьевска и Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов.

Тимур Нагуманов: «Мы постоянно обновляем и расширяем наш подвижной состав, чтобы соответствовать потребностям нашего города» Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Средние автобусы закупят для жителей Азнакаево (3 шт.), Бугульмы (14 шт.), Заинска (5 шт.), Мензелинска (1 шт). Лениногорск получит по семь средних и малых автобусов. Один малый автобус закупят для нужд Бавлов, шесть малых — для Елабуги, еще один малый — для Нурлата. Часть автобусов доставят в Татарстан уже в этом году, а оставшуюся — до 1 февраля 2024 года.

Путин поддержал решение обновлять общественный транспорт в малых городах и сельских территориях

Благодаря чему Татарстан получит автобусы? Еще в июле стало известно, что для помощи российским регионам задействованы новые механизмы финансовой поддержки — специальные казначейские кредиты. На эти цели выделено 50 миллиардов рублей, которые полностью покроют сумму на приобретение общественного транспорта.

«Создаем комфортные условия жизни граждан, снижаем трафик на дорогах и даем дополнительные заказы отечественным производителям автобусов», — писал по этому поводу в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин: «Создаем комфортные условия жизни граждан, снижаем трафик на дорогах и даем дополнительные заказы отечественным производителям автобусов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан стал одним из 32 российских регионов, которые смогут обновить общественный транспорт с помощью этих казначейских кредитов. В текущем году субъекты РФ получат около 3 тысяч автобусов.

В День работника транспорта, 20 ноября, Президент РФ Владимир Путин передал новую технику 12 регионам страны в режиме видеосвязи.

«Конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всё более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный», — сказал глава государства.

Путин отметил, что систему общественных перевозок нужно улучшать не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, в сельских территориях.

Надо понимать, что выпуск на линию автоматически означает затраты на зарплаты, топливо и регулярное техобслуживание техники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Должна быть серьезная поддержка»

Несмотря на то что 1,4 млрд полностью покроют приобретение новых автобусов для татарстанских городов, это не значит, что республике совсем не придется нести других трат. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, транспортные перевозки, будь то автобусы, троллейбусы или что-то другое, не являются кассово окупаемыми.

«Такого вообще нет во всем мире. Я долгое время был членом правления Общественного совета Министерства транспорта, длительное время сравнивали огромные отчеты, в каких городах мира, ну на весь мир приходится может несколько примеров, когда перевозки общественным транспортом покрывают хотя бы затраты», — отметил собеседник «Татар-информа».

Конечно, выделение средств в виде казначейских кредитов — это большая помощь российским субъектам, но надо понимать, что выпуск на линию автоматически означает затраты на зарплаты, топливо и регулярное техобслуживание техники, сказал Блинкин.

«Никакой тариф этого не окупит. Я думаю, что в Татарстане так и сделали, должна быть еще серьезная какая-то поддержка на уровне регионального бюджета муниципалов на тему регулярных субсидий на автобусные перевозки. По-другому не получится. Есть несколько достаточно сильных городов, у которых своя промышленность, хорошая налоговая база. Может, они и потянут эти расходы, но далеко не все», — заявил эксперт и добавил, что понадобится денежная поддержка республики.

Михаил Блинкин: «Должна быть еще серьезная какая-то поддержка на уровне регионального бюджета муниципалов на тему регулярных субсидий на автобусные перевозки» Фото: council.gov.ru

Он также выразил мнение по брутто-контрактам, когда перевозчики отдают всю собранную с пассажиров выручку в бюджет города, а городская администрация оплачивает выполнение рейсов по маршрутам. В такой системе оплата работы перевозчиков зависит не от числа пассажиров, а от выполнения транспортной работы. Блинкин отметил, что брутто-контракт решает один вопрос. А именно: как привлечь перевозчиков, чтобы они работали хорошо и исправно? А где город, как заказчик, будет искать деньги — это другая проблема.

«Сам факт того, что в республике нашлись деньги и политическая воля поддержать транспорт в городах не столичных, не в Казани, это очень оптимистическая информация, которая должна доставить положительные эмоции не только транспортным экспертам, но и, прежде всего, самим жителям», — заявил директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин, закрывая тему с казначейскими кредитами.