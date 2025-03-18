14 медалей привезли татарстанские дзюдоисты с турнира «Памяти Героя РФ Ильфата Закирова»

фото: Федерация дзюдо РТ

В столице Удмуртской Республики завершились Всероссийские соревнования по дзюдо «Памяти Героя России И. Закирова» в рамках Лиги Защитников Отечества. В соревнованиях приняли участие 385 спортсменов из 4 федеральных округов России, в том числе члены юношеской сборной РТ.

В первый день соревнований спортсменам Республики удалось завоевать 7 медалей: лучшими в своих весовых категориях стали Рахметова Карина (-40 кг) и Осина Полина (-44 кг). В шаге от победы остановились Велишев Даниил (-50 кг) и Галанкин Азамат (-60 кг), а бронзовые медали завоевали Шайхутдинов Амир (-50 кг), Гатиатулин Ришат (-60 кг) и Озкар Саадет (-40 кг).

Второй день оказался для сборной команды не менее результативным: Андреев Ярослав (-66 кг), Чернова Ксения (-57 кг) и Камаева Кристина (-63 кг) одержали победу над всеми соперниками, завоевав награды высшего достоинства. Мингазетдинова Милана (-57 кг) и Нугуманова Алина (+70 кг) стали серебряными призерами соревнований, а Садуллоев Ризвонуддин (-81 кг) и Фокеева Яна (-57 кг) заняли почетные третьи места.

Данный турнир является одним из этапов лиги, где молодые дзюдоисты набирают рейтинговые очки для отбора на юношеское Первенство России, которое пройдет в октябре 2025 года в Тюмени.