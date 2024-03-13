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14 марта в Набережных Челнах пройдет День поставщика
14 марта в IT-парке Набережных Челнов пройдет День поставщика. Цель проведения мероприятия, организатором которого выступает Минэкономики РТ, является расширение рынков сбыта продукции субъектов малого и среднего производственного бизнеса. Оно направлено на развитие управляющих компаний и резидентов промышленных парков республики, налаживание взаимодействия субъектов МСП с крупными заказчиками.
День поставщика станет первым в этом году мероприятием в серии встреч крупного бизнеса с малыми производителями республики, сообщили в ведомстве. В 2023 году встречи охватили строительные, нефтехимические компании, торговые сети, а также резидентов промышленных парков республики.
На встрече представители крупных компаний озвучат требования к своим поставщикам, рассмотрят предложения предприятий-участников выступить в качестве потенциальных поставщиков для закрытия потребностей компаний. Предприятиям представится возможность лично обсудить интересующие вопросы и презентовать свою продукцию на B2B встречах.
Программа мероприятия и регистрация доступны по ссылке. Участие бесплатное.
День поставщика пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.
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