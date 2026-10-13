14-летний подросток пойдет под суд за теракт в Казани

14-летний подросток предстанет перед судом за теракт в Казани. Как сообщает МВД по РТ, в конце 2025 года его задержали за поджог базовой станции сотовой связи в столице Татарстана.

По данным правоохранителей, в прошлом году мальчик переписывался в мессенджере с сотрудниками спецслужб Украины. Террористический акт он согласился совершить за денежное вознаграждение.

По заданию кураторов подросток приобрел горюче-смазочные материалы и изготовил самодельное зажигательное устройство, после чего поджег станцию сотовой связи. Свои действия он снял на камеру телефона, а затем скрылся с места преступления. Видео теракта мальчик отправил куратору, последний переслал ему вознаграждение в криптовалюте.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по РТ.