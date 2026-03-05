14-й Республиканский ифтар соберет в МВЦ «Казань Экспо» 10 тыс. гостей

13-й Республиканский ифтар

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана, на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо», 13 марта состоится самое долгожданное событие в месяц Рамадан в регионе – 14-й Республиканский ифтар. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Мероприятие организуют Духовное управление мусульман РТ, дирекция стадиона «Ак Барс Арена», национально-туристический комплекс «Туган авылым» и МВЦ «Казань Экспо». Республиканский ифтар является одним из самых масштабных маджлисов разговения в России, отмечают в ДУМ Татарстана.

На этот Республиканский ифтар соберет 10 тыс. человек – верующих изо всех уголков Татарстана, участников специальной военной операции, малоимущих, почетных гостей.

В 15.00 в фойе перед входом в павильоны для намаза и ифтара откроется торгово-выставочная экспозиция «Абыстайлар хәзинәсе» («Сокровищница абыстаек») с вещами ручной работы, выполненными в национальном стиле: кожевенными, текстильными, меховыми, пуховыми изделиями, украшениями и так далее. Также будет организована халяльная ярмарка от производителей Татарстана.

В 1630 в павильоне №2 (в зале намаза) начнется официальная часть программы ифтара. Сначала состоится чтение Корана и дуа, к собравшимся обратится муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин. Специальным гостем станет известная группа исполнителей исламских нашидов «Нашидуль Ислам» из Дагестана. Мунаджаты и нашиды в их исполнении будут чередоваться с проникновенными вагазами от татарских проповедников.

Ровно в 17.43 прозвучит азан на ахшам-намаз и наступит время разговения. Для этого всем гостям ифтара при входе раздадут бутилированную воду. После ахшам-намаза, который верующие совершат вслед за муфтием Татарстана, в павильоне №3 начнется собственно ифтар. Для мужчин и женщин предусмотрят раздельные переходы и зоны для разговения.

Билеты на 14-й Республиканский ифтар – бесплатные. Они существуют только в бумажном виде, получить их можно в мечетях и мухтасибатах, а также в Духовном управлении мусульман РТ.

Организаторы также напоминают о правилах посещения мероприятия%

– вход на ифтар строго по билетам, в том числе для детей старше шести лет;

– войти в МВЦ «Казань Экспо» можно будет до 17.30, затем пройти к месту проведения мероприятия не удастся;

– брать билеты следует только при полной уверенности в посещения ифтара, а при изменении планов необходимо вернуть их в место получения или передать другим верующим (это нужно, чтобы количества приготовленных порций хватило для всех постящихся гостей и чтобы религиозное мероприятие при этом не стало причиной исрафа – греха расточительства, если останутся свободные места);

– на одного человека с билетом рассчитана только одна индивидуальная порция и одна бутылка воды, дети младше шести лет могут разговляться только вместе с родителями;

– на мероприятии действует дресс-код: одежда женщин и мужчин должна соответствовать канонам ислама.

Для автомобилистов предусмотрены парковочные места, для пешеходов – бесплатные поезда по специальному расписанию, обеспечена двойная система безопасности на КПП и на двух входах в МВЦ «Казань Экспо». Потоки людей будут регулироваться и внутри здания: в помещениях установят систему навигации и ограничительные ленты.

Провести ифтар помогут 720 волонтеров в возрасте от 14 лет, которые будут встречать и провожать гостей к местам совершения намаза и разговения. Помимо регулирования потоков людей, им предстоит заранее подготовить фрукты, овощи и сухофрукты, накрыть столы, рассадить участников мероприятия, а потом убрать павильоны.

Во время проведения ифтара будут задействованы службы первой медицинской помощи, правопорядка и МЧС, добавили в Духовном управлении мусульман РТ.