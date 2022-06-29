14 фур «гуманитарки»: «Единая Россия» в РТ поблагодарила татарстанцев за помощь Донбассу

В татарстанской столице состоялось заседание президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Участники встречи обсудили организационные вопросы, избрали кандидатуру на осенние дополнительные выборы в Госсовет РТ, а также наградили представителей предприятий и неравнодушных жителей республики за их вклад в оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.



Заседание открыл секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин. Перед началом основной повестки встречи он затронул тему гуманитарной помощи в адрес жителей народных республик Донбасса. Еще 21 февраля президиум регионального политсовета «Единой России» в РТ решил организовать сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.



«Активом партии, ее сторонниками и неравнодушными жителями республики на сегодняшний день собрано 4 млн рублей, сбор средств продолжается. Более 3,3 млн рублей собрано депутатским корпусом партии „Единая Россия“ всех уровней. Кроме того, многие крупные предприятия республики изъявили желание принять участие в сборе гуманитарной помощи. И на сегодняшний день республика отправила 14 фур с этой помощью. Всего отправлено около 200 тонн помощи на общую сумму 55,1 млн рублей», — подытожил Мухаметшин.



Он поблагодарил всех неравнодушных татарстанцев и вручил благодарности от имени председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. По словам Фарида Мухаметшина, республика не только активно помогает с отправкой гумпомощи в ДНР и ЛНР, но и приютила немало вынужденных переселенцев с Донбасса.

«Народ у нас очень хороший. Очень много благотворительной помощи отправили: люди несут продукты длительного хранения, лекарства, одежду. У нас такой народ — когда другим трудно и тяжело, он проявляет сочувствие и помощь. Скоординировать всю эту помощь — непростая задача, но мы продолжим это делать, в том числе по линии партии», — резюмировал Фарид Мухаметшин.

Затем участники заседания приступили к рассмотрению организационных вопросов. Один из них был посвящен допвыборам в парламент республики в предстоящий Единый день голосования 11 сентября. Члены президиума с помощью тайного голосования выдвинули от партии кандидатуру руководителя Центра стратегических инициатив Дмитрия Анисимова по Пионерскому одномандатному округу.

«Предстоит политическая борьба: нужно работать с избирателями, встречаться людьми, чтобы получить их поддержку», — напутствовал кандидата Фарид Мухаметшин.

Во второй половине заседания члены президиума регионального политсовета «Единой России» рассмотрели вопрос по кандидатуре исполняющего обязанности секретаря местного отделения партии в Актанышском районе РТ. Участники заседания поддержали кандидатуру руководителя аппарата Совета Актанышского района РТ Ильшата Вахитова.