14 бугульминских кадетов представят Татарстан в финале «Зарницы Поволжья»

Сегодня в Оренбурге прошла церемония открытия IX окружного финала «Зарницы Поволжья». Участниками заключительного этапа состязаний станут 190 армейцев из 14 регионов ПФО.

Татарстан на «Зарнице» представят 14 воспитанников Бугульминской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина. С 13 по 17 сентября они будут соревноваться с победителями областных, республиканских и краевых этапов состязаний из других субъектов, а также команд из Донецкой и Луганской народных республик.

«Возрождение „Зарницы“ в Приволжском федеральном округе дало серьезный эффект в работе с молодежью, и сегодня это наш самый массовый окружной проект, в нем ежегодно принимает участие более 250 тысяч ребят из всех регионов ПФО», — поздравил участников от имени полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова его помощник Владимир Колчин.

Комаров отметил, что «Зарница Поволжья» позволит ребятам не только проверить свои компетенции, но и, возможно, определиться с будущей профессией.

После торжественной части участникам представили хореографические композиции танцевального ансамбля «Щелкунчик», народного ансамбля танца «Ритм» и концертные номера вокального ансамбля «Визави». Затем они присоединились к экскурсии по городу и завершили первый день соревнований конкурсом «Визитная карточка» команд.

В дальнейшем ребят ожидают 16 видов соревнований, профильные выставки, патриотические квесты, культурные мероприятия и многое другое.