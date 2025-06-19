139 ноутбуков закупят для школ Татарстана в рамках нацпроекта

В рамках федерального проекта «Все лучшее детям» в школы Татарстана поставят 139 ноутбуков для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). На закупку выделено более 9 млн рублей. Информация о тендере размещена на портале Государственного комитета РТ по закупкам, заказчиком выступает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Техника поступит в образовательные учреждения 28 городов и районов республики, в том числе в Казань, Набережные Челны, а также в Альметьевский, Зеленодольский, Тукаевский, Чистопольский и другие муниципалитеты. Поставка ноутбуков должна быть завершена в течение двух месяцев после подписания контракта.

«Новое оборудование позволит улучшить качество обучения, создать более современные условия для наших учеников и вдохновит педагогов на использование новых технологий в учебном процессе. Благодаря прозрачным и конкурентным процедурам мы можем закупать качественное оборудование по оптимальным ценам, что значительно улучшает условия обучения», — отметил председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Закупка реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», стартовавшего в конце 2024 года. Его цель — поддержка талантов, развитие инфраструктуры и укрепление системы патриотического воспитания молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Инициатива стала продолжением нацпроекта «Образование» и рассчитана до 2030 года.