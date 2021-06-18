135 семей медиков получили ключи от квартир в новом доме на территории РКБ в Казани

В Казани заселили 198-й квартирный жилой дом, который построили по программе социальной ипотеки. Там будут жить медицинские работники Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы и Межрегионального клинико-диагностического центра.

С заселением в новые квартиры медиков поздравил лично Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«135 квартир в этом прекрасном доме будут выделены для работников здравоохранения. Я считаю, что вот такая компоновка, когда объекты здравоохранения и возможность проживать, отдыхать будут комфортными для людей, которые получат здесь квартиры», – отметил глава Татарстана.

Минниханов поблагодарил Госжилфонд республики за организацию работы.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев подчеркнул, что для Татарстана практика, когда жильё медиков находится непосредственно вблизи их работы - норма.

Дом построили прямо на территории РКБ. В ответном слове от новоселов торакальный хирург клиники Раис Гайсин поблагодарил Правительство республики и строителей.

«Это отличная программа, которая решает не только наши жилищные вопросы, но и даёт возможность привлечения в республику специалистов», – отметил он.