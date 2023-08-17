130 финалистов литературного конкурса для детей «Глаголица» пройдут обучение в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Продолжается прием работ на конкурс «Глаголица» для детей 10-17 лет. Среди номинаций — поэзия, проза, а также эссе, переводы и драматургические произведения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали организаторы литературного состязания.

«Премия „Глаголица“, учрежденная в 2014 году в Казани, выросла до международного уровня. Сейчас на конкурс приходят работы со всех регионов России и 30 зарубежных стран» рассказала руководитель проекта Гульшат Валеева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году жюри отберет 130 финалистов, которые приедут в Казань для участия в 5-дневной литературной смене. В программе — экскурсии по Казани, ознакомление с культурой и традициями народов Татарстана, а также занятия с ведущими писателями и поэтами республики. Участие для конкурсантов бесплатное. Все победители будут награждены планшетами.

В каждой номинации работы будут оцениваться по двум возрастным категориям: 10-13 лет и 14-17 лет. Произведения принимаются по направлениям: проза на татарском языке, поэзия на татарском языке, проза на русском языке, поэзия на русском языке, а также эссе (14-17 лет), литературный перевод с английского языка на русский язык (14-17 лет), номинация «НеФормат» — комиксы, пьесы, сценарии и другие жанры (14-17 лет), произведения на русском языке от жителей зарубежных стран (10-13 и 14-17 лет).

Работы принимаются до 11 сентября. Финальный этап конкурса пройдет 16-21 ноября в Казани в формате литературной смены. По словам организаторов, путевки для всех 130 финалистов будут бесплатными. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на его сайте.

Член жюри конкурса, поэт Рифат Салях рассказал корреспонденту «Татар-информа», что в последние годы работ на татарском языке приходит меньше. «Думаю, что учителя татарского языка и литературы не очень хорошо знают об этом конкурсе. Хотелось бы донести до них эту информацию и привлекать больше детей, пишущих на татарском языке. Это могут быть не такие совершенные работы, они ведь еще дети, однако если есть желание и способности написать что-то — пусть попробуют принять участие. Возможно, именно здесь их талант раскроется», — заметил Рифат Салях.

Обладательница Гран-при «Глаголица- 2016» года Рафида Галимзянова конкурсу стала активно писать. «Мне посоветовала моя учительница татарского языка. Здесь я впервые вживую увидела известных поэтов, брала уроки у Роберта Миннуллина, Рифата Саляха, Рустама Галиуллина. Этот конкурс также дал мне возможность публиковаться. Отправленный мной на конкурс „Глаголица“ рассказ „Тәүбә“ („Покаяние“) вышел в журнале „Ялкын“», — рассказала Рафида Галимзянова, которая в настоящее время работает в молодежном журнале «Идел».