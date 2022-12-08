1,3 тыс. гектара лесов в Татарстане признаны ценными древесными насаждениями

В этом году в Татарстане были переведены в категорию ценных древесных насаждений лесные культуры на площади 1364 гектара. Этому предшествовала масштабная работа – сбор семян, выращивание и посадка сеянцев, агротехнические уходы, рассказал начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Минлесхоза Тимур Галиев.

«На профессиональном языке, был осуществлен перевод лесных культур в покрытую лесом площадь. Следующий этап – лесоводственные уходы в течение 15 лет», – приводит его слвоа пресс-служба ведомства.

В категорию ценных древесных насаждений переводятся лесные культуры, отвечающие определенным требованиям. Качество насаждений оценивается по числу деревьев на одном гектаре, их высоте и состоянию в целом.