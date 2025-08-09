13 тыс. человек и рок-звезда в образе стюардессы: в Менделеевске прошла «Гонка Героев»

В рамках проекта «Лето в Татарстане» Менделеевск принял «Гонку Героев. Битва эпох». Обновленная трасса и федеральный статус с розыгрышем Кубка России по гонкам с препятствиями привлекли свыше 13 тысяч человек.

На старт 12-километровой дистанции вышли более 3 тысяч участников, среди которых – глава района Роберт Искандаров, бежавший в составе команды района, и заслуженная артистка Татарстана Диляра Вагапова, прошедшая трассу в образе стюардессы.

«Трасса сложная, мне очень помогла команда!» – призналась певица.

Менделеевский этап стал отборочным для сборной России по гонкам с препятствиями. Новые элементы трассы останутся для будущих спортивных мероприятий.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.