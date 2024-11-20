13 студенческих театров Татарстана представят свои спектакли на фестивале «ПРЕМЬЕРА»

фото: пресс-служба организации «Созвездие – Йолдызлык»

13 творческих коллективов вузов и ссузов, вышедшие во второй тур I Открытого телефестиваля студенческих и молодежных театров РТ «Премьера», готовятся к финалу и репетируют на сцене театра «Созвездие – Йолдызлык».

С 26 по 29 ноября коллективы представят свои постановки членам жюри. На спектакли приглашаются все желающие, с графиком спектаклей можно ознакомиться в соцсетях проекта.

30 ноября состоится церемония награждения участников. Будет определен обладатель Гран-при фестиваля, главным призом станет телесъемка спектакля телерадиокомпанией «Новый Век». По словам организаторов, фестиваль «Премьера» поможет на профессиональном уровне подтянуть качество студенческих театров.

Проект реализуется в рамках федеральной программы Росмолодежи «Регион для молодых» федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи» национального проекта «Образование».

«Во время отборочного этапа фестиваля мы увидели богатую палитру талантливых ребят из разных учебных заведений нашей республики. Сейчас мы готовим 13 коллективов к финальному этапу. Нас ждут замечательные постановки, с которыми студентам помогают опытные и знаменитые деятели искусств. Уверен, «Премьера» станет новым масштабным движением в Татарстане», – подчеркнул лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ по культуре, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Крым, почетный наставник Дмитрий Туманов.

К финальному этапу каждый из 13 коллективов готовит новый спектакль. Театральные деятели и педагоги выезжали в учебные заведения и оказывали профессиональную консультацию, проводили мастер-классы. В творческой экспедиции приняли участие опытные мастера театрального искусства, вокалисты, хореографы: член Союза театральных деятелей РФ Александр Туманов; заслуженный артист РТ Денис Крутовских; заслуженный работник культуры РТ, художественный руководитель студии театра танца «Дорога из города» Лилия Багаутдинова; заслуженный артист РТ, ведущий актер театра «Созвездие-Йолдызлык» Владимир Шнитко; заслуженный артист РТ Искандер Нуризянов; заслуженный артист РТ Марина Ясельская; заслуженный артист Татарстана и Республики Крым, художественный руководитель Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Платонов.

Эта работа продолжится и в рамках финального этапа, запланированы круглые столы и дискуссии, а также открытое обсуждение выступлений.

Оценивать театральные постановки будут именитые деятели искусств - генеральный продюсер Фестиваля, председатель жюри Дмитрий Туманов, заслуженный артист РТ, доцент кафедры театрального творчества факультета театра, кино и телевидения Казанского государственного института культуры Азат Зарипов, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заслуженный артист РФ, профессор, режиссер-постановщик театра «Созвездие – Йолдызлык» Рашид Загидуллин, заместитель председателя Отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации – Союза театральных деятелей Республики Татарстан, директор Дома Актера им. М. Салимжанова Эльмира Фатхуллина, старший преподаватель факультета новых направлений сценических искусств, кафедры саунд-драмы ГИТИС Олег Хрычёв, кандидат психологических наук, доцент, почётный работник культуры г. Москвы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Вячеслав Терещенко, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член Союза театральных деятелей России, актриса, певица, продюсер, заведующая труппой Московского губернского театра под управлением народного артиста России Сергея Безрукова Алина Ивах.

«Действие нашего спектакля происходит в 1973 году. Трое учёных находят формулу, способную решить проблему квантового туннелирования, что позволит путешествовать во времени. Но они понимают, что патент на нее может подать только один и начинают придумывать способы заполучить его», – поделился сюжетом спектакля своей команды режиссер-постановщик Молодежного театра «Культурный дом» Казанского государственного аграрного университета Арсен Закиров.

Организаторами Фестиваля выступает Региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан «Созвездие – Йолдызлык» при поддержке Минмолодежи РТ, Минобрнауки РТ, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Совета ректоров высших учебных заведений РТ, Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования РТ, Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», АО «Телерадиокомпания «Новый век».