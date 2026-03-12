13 школьников представляют РТ в финале окружной Интеллектуальной олимпиады в Перми

В Перми стартовал финал Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников и студентов СПО. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Республику Татарстан на соревнованиях представляют 13 победителей регионального этапа – учащиеся Специализированного олимпиадно‑научного центра «СОлНЦе» (Казань), Лицея – инженерного центра (Казань), Детского технопарка «Кванториум» (Набережные Челны) и Центра детского технического творчества (Бугульминский район).

На площадке школы дизайна «Точка» в Перми собрались более 200 ребят из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. От лица полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.

«Сегодня мы открываем 11-ю интеллектуальную олимпиаду, мероприятие, которое ежегодно объединяет талантливых ребят из регионов Приволжья и впервые принимает гостей из Уральского федерального округа – Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Это событие становится настоящим праздником для каждого участника, позволяющим продемонстрировать свои таланты, расширить кругозор и завести полезные знакомства», – сказал Олег Машковцев.

Число участников Интеллектуальной олимпиады растет год от года. В этом сезоне в муниципальных и региональных отборочных мероприятиях приняли участие более 89 тыс. ребят, в прошлом их было 45 тыс. Конкурсные состязания окружного этапа Олимпиады состоятся в течение одного дня, 12 марта. Участники соревнований будут бороться за победы по направлениям «Решение инженерных задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?», «Управление БПЛА» и «Программирование БПЛА».

Также для ребят прошла лекция Российского общества «Знание». В качестве лектора просветительской организации выступил директор АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» Геннадий Гурьянов. Он рассказал о влиянии искусственного интеллекта на общественные процессы, а также наглядно продемонстрировал возможности работы с нейросетями.

Для участников Олимпиады будет организовано посещение образовательных организаций и промышленных предприятий Перми. В рамках культурной программы состоится обзорная экскурсия с посещением зоопарка.

Победители Интеллектуальной олимпиады ПФО по направлениям и в командном зачете среди регионов ПФО будут названы 13 марта. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды. Кроме того, победители и призеры всех научно-технических направлений получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов Приволжского федерального округа.

Напомним, что Олимпиада проводится в рамках нацпроектов «Молодежь и дети» и «Беспилотные авиационные системы» и является общественным проектом ПФО, инициированным полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.