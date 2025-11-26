13 сиротам-участникам СВО из Татарстана выдадут квартиры

13 сирот-участников СВО из Татарстана получат квартиры. Об этом стало известно на дискуссионной площадке законодательных органов Приволжского федерального округа

Мероприятие прошло в режиме видеосвязи. В заседании приняли участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, координатор партпроекта «Женское движение Единой России», руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета «Мэрхэмэт-Милосердие» Алсу Набиева и другие.

Татьяна Ларионова рассказала про задачи думского комитета по защите семьи, членом которого является, а также прокомментировала недавно принятый бюджет. По словам депутата, «Единая Россия» была автором многих предложений, а при обсуждении финансового документа приоритетом фракции было обеспечение социальных выплат. Благодаря поправкам «Единой России» в бюджет вошли дополнительные 174 млрд рублей на социальные мероприятия в ближайшие три года.

«Принятый бюджет на три года учитывает все социальные обязательства, которые были приняты ранее. Более того, учитывая, что появились новые национальные проекты, в том числе нацпроект «Семья», он значительно увеличивает роль государства в поддержке семьи. Также предусматриваются меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей», – отметила Ларионова.

Отдельно депутат Госдумы остановилась на вопросе выделения жилья сиротам, в том числе тем, кто сейчас служит на СВО.

«Эта тема очень больная сегодня во многих регионах Российской Федерации. Среди тех, сегодня ушел на СВО – 13 татарстанских ребят, которые вышли из детских домов и которые пока государством этой мерой поддержки не обеспечены. До конца года республика взяла на себя обязательства решить вопрос с предоставлением им жилья», – сообщила парламентарий.

В свою очередь, Алсу Набиева рассказала, что сегодня сформирован комплекс мер, направленных на создание комфортных условий для рождения ребенка. Например, в рамках регионального проекта, который входит в нацпроект «Семья», проводятся ЭКО за счет средств ОМС, а с 2027 года начнется реализация масштабного проекта по формированию сети женских консультаций.

Также большое внимание уделено оказанию перинатальной помощи на базе ДРКБ, где уже работает реанимационно-консультативный центр, круглосуточно следящий за тяжелыми новорожденными во всех роддомах и больницах Татарстана. Кроме того, в республике 6 межмуниципальных центров охраны плода и реализуется проект по скринингу новорожденных на легочную гипертензию и критически врожденные пороки сердца.

«В республике обеспечивается стопроцентный охват профилактическими осмотрами детей первого года жизни, продолжаются осмотры подростков 15-17 лет. Проводится диспансеризация татарстанцев 18-49 лет, в текущем году обследовано уже около 400 тысяч человек», – рассказала Набиева.

Замминистра труда, занятости и социальной защиты Наталья Бутаева рассказала про другие методы социальной поддержки, которые реализуются в рамках нацпроекта «Семья». Например, женщины, которые проживают в сельской местности три и более года, при рождении первого ребенка до 25 лет могут получить единовременную выплату в 50 тысяч рублей, а при рождении третьего и последующих детей до 29 лет выплату в сто тысяч.

Кроме того, участницы дискуссионной площадки также обсудили меры поддержки многодетных семей в части обеспечения лекарственными препаратами, горячего питания в образовательных учреждениях, компенсации за детские сады, реализацию проекта «Семьеведение» и многое другое.