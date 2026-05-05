13 семейных команд представят Татарстан в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

С 11 по 14 мая 2026 года в Уфе пройдет окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное», в котором примут участие более 1 500 человек из свыше 280 семей Приволжского федерального округа. Участники поборются за выход в финал проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В полуфинале будут представлены семейные команды из всех 14 регионов ПФО. Им предстоит пройти интеллектуальные, творческие и спортивные испытания, объединенные темой «Быть семьей». Часть заданий будет посвящена культурному коду России.

Татарстан в полуфинале представят 13 семейных команд: 6 из Казани, 3 из Набережных Челнов, по одной семье из Зеленодольска и Агрыза, а также 2 семьи из Нурлата.

Программа полуфинала стартует 11 мая торжественным открытием. 12 и 13 мая участники пройдут конкурсные испытания, включая интеллектуальную викторину «Знание.Игра» от Российского общества «Знание».

14 мая состоится встреча с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, а также церемония подведения итогов, где объявят победителей полуфинала.

Финал конкурса пройдет в Москве с 5 по 8 июля 2026 года. Победители получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия по России. Итоги конкурса будут подведены 8 июля, в День семьи, любви и верности.