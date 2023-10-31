«13 млрд долговых рублей и документы по электронке»: приставы РТ о планах и успехах

Больше двух миллионов исполнительных производств сегодня в работе у судебных приставов республики

Фото: © «Татар-информ»

Исполнительных производств столько же, а долгов взыскали больше

Больше двух миллионов исполнительных производств сегодня в работе у судебных приставов республики. Почти столько же, сколько было в прошлом году за такой же период, зато взыскать удалось больше, рассказал главный судебный пристав Татарстана Анвар Закиров.

«За 10 месяцев текущего года судебными приставами Татарстана взыскано 13 млрд 481 млн рублей. Из них по алиментам – 911 млн 725 тыс. рублей, по заработной плате – 48 млн 106 тыс. рублей. Для того чтобы исполнить решение суда, судебный пристав применяет полный комплекс принудительных мер, предусмотренный законодательством», – добавил главный пристав республики.

Было вынесено почти 4,5 миллиона постановлений, чтобы взыскать долги с банковских счетов татарстанцев. Удерживали и из заработной платы – за этот год взыскали 48 миллионов рублей.

Больше полумиллиона постановлений о запрете на регистрацию домов, квартир, транспорта и прочего имущества. Почти три сотни человек по инициативе приставов не смогут выехать за границу и 898 водителей-должников не могут управлять своими авто, так как ограничены в водительских правах. Такие меры были приняты к тем, кто сознательно не выплачивал долги по алиментам, штрафам и другим платежам. У неплательщиков арестовывали имущество, удерживали зарплату и так далее.

«Кроме этого, должники привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. За 2023 год мы привлекли 8901 должника к административной и 900 – к уголовной ответственности», – отметил Анвар Закиров.

Анвар Закиров: «Должники привлекаются как к административной, так и к уголовной ответственности. За 2023 год мы привлекли 8901 должника к административной и 900 – к уголовной ответственности» Фото: prav.tatarstan.ru

Уголовные дела на 882 татарстанца за невыплату алиментов

Особое внимание приставы уделяют социально значимым долгам – алиментам. За 10 месяцев этого года сотрудники службы судебных приставов взыскали 911 миллионов рублей для детей, чьи родители отказывались от своих обязательств. Это на 330 миллионов больше, чем за такой же период в прошлом году.

Должников, которые отказываются платить даже после применения к ним различных ограничений в правах, могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

«Порядка 2311 алиментщиков привлечены к административной ответственности и 882 – к уголовной. Меры суровые, но, как показывает практика, эффективные, и благодаря им алиментщики погашают свои долги. Чаще всего должники не хотят портить свое жизненное досье уголовной ответственностью и потому исправляются. К примеру, в Спасском районе судебные приставы помогли получить 101 тысячу рублей алиментов. Мужчина не платил на содержание детей. Для того чтобы напомнить ему о родительском долге, судебный пристав привлек его к административной ответственности. Выводов должник не сделал – перечислять алименты он так и не планировал. Тогда судебный пристав перешел к более суровым мерам и начал готовить материалы для возбуждения уголовного дела», – поделился Закиров.

Узнав о планах пристава, должник в считаные дни нашел деньги и погасил долг. А житель Тукаевского района РТ выплатил 300 тысяч рублей, лишь бы не стать фигурантом уголовного дела. Главный пристав напомнил, что с 2021 года должника могут привлечь к уголовной ответственности даже за частичную неуплату алиментов.

«Автовладельцы нарушают правила дорожного движения, не погашают штрафы в установленные законом сроки. Потом взысканием долгов занимаемся мы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Должник оплатил 42 штрафа ГИБДД, не хотел расставаться с иномаркой»

«Автовладельцы нарушают правила дорожного движения, не погашают штрафы в установленные законом сроки. Потом взысканием долгов занимаемся мы. Сейчас на исполнении находится 211 432 исполнительных производства, а было на исполнении 692 тысячи. Взыскано с начала года с нарушителей ПДД более 405 миллионов рублей», – заявил главный пристав республики.

Взыскать долги по штрафам помогают сотрудники ГИБДД. Для этого они вместе с приставами выходят в рейды на дороги. В работе им помогает комплекс «Дорожный пристав» – он считывает номера машин в общем потоке движения и быстро вычисляет владельца автомобиля с долгами. Неплательщику предлагают оплатить долги на месте или арестовывают его машину.

«К примеру, в Набережных Челнах накануне прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции. Всего за один рейд челнинцы рассчитались с долгами на общую сумму 100 тысяч рублей. Один должник погасил долг за 42 штрафа ГИБДД на месте, потому что не хотел расставаться с своей иномаркой Volkswagen Passat», – поделился Анвар Закиров.

Но не всегда с должниками поступают жестко, для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, государство предусмотрело меры поддержки.

«Граждане могут воспользоваться правом сохранением минимального прожиточного минимума. Для этого им необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно как онлайн – через личный кабинет портала Госуслуг, так и лично в отделении. К заявлению необходимо будет приложить определенный перечень документов», – объяснил он.

За этот год было принято порядка 3 720 таких заявлений. Также должники могут обратиться в суд с просьбой отсрочить или получить рассрочку на выплату долга.

Нововведения позволят передавать решения судов приставам в электронном виде. Это станет возможным, если истец сам укажет, что ему необходима такая процедура, ускоряющая процесс взыскания Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Информационные технологии оптимизируют нашу работу и экономят время взыскателям»

В феврале 2024 года вступят в силу изменения в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Благодаря этому приставы смогут контролировать и тех, кто выдает микрозаймы.

«ФССП России будет уполномочен вести государственный реестр – перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Осуществлять федеральный контроль за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, а также кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в соответствующий перечень», – отметил Анвар Закиров.

Еще одно нововведение в работе приставов – теперь электронный обмен документов с судами станет быстрее и проще. Что значительно ускорит процесс взыскания долгов.

«В 2021 году реализован успешный проект – налажен электронный документооборот с федеральными судами. В 2022 году мы приступили к реализации аналогичного проекта с мировыми судами всей республики, откуда поступает львиная доля всех документов: в текущем году к нам поступило из мировых судов 71 849 электронных исполнительных документов, из федеральных – 20 806», – рассказал глава ведомства.

Нововведения позволят передавать решения судов приставам в электронном виде. Это станет возможным, если истец сам укажет, что ему необходима такая процедура, ускоряющая процесс взыскания.

«Информационные технологии оптимизируют нашу работу или экономят время взыскателям. Мы сразу начинаем работать по исполнительным документам, возбуждаем исполнительное производство», – отметил Закиров.

Подать заявление или получить информацию можно через интернет-приемную на официальном сайте или через Госуслуги Фото: © «Татар-информ»

«Пообщаться с приставом? Легко!»

Очереди на прием к приставам постепенно стали уходить в прошлое, в ведомстве активно идет цифровизация.

«Сейчас, чтобы попасть к судебному приставу, можно записаться предварительно, подойти к назначенному времени, тем самым избежать ожидания в очереди. Запись осуществляется через наш официальный сайт – там можно выбрать любую дату и время, удобные для посетителя. Всего в этом году по предварительной записи мы приняли 16 тысяч человек, а по живой очереди – 153 тысячи», – отметил глава ведомства.

Подать заявление или получить информацию можно через интернет-приемную на официальном сайте или через Госуслуги.

Узнать о долгах и деталях исполнительного производства можно и по телефону (843) 514-92-21. Там подскажут и график работы, и запишут на прием.

«Ни для кого не секрет, что дозвониться с первого раза не всегда удается. Чтобы решить эту проблему, мы ввели реверсивные звонки. То есть наши операторы в часы, когда пиковая нагрузка звонков снижается, перезванивают гражданам на пропущенные номера сами. Таким образом, за девять месяцев мы обработали 81 326 звонков в этом году», – рассказал Анвар Закиров.

Можно не только по старинке, но и писать в социальных сетях и мессенджерах. Приставы ответят вам во «ВКонтакте», Одноклассниках и Telegram.

В конце брифинга Анвар Закиров напомнил, что 1 ноября отмечается профессиональный праздник – День судебного пристава. Глава ведомства заранее поздравил сотрудников и пожелал им удачи в их непростой службе.