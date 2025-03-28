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Общество 28 марта 2025 18:51

13 команд из Татарстана наградили по итогам акции «Папа, мама, я – семья ГТО»

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Команды из Азнакаевского, Апастовского, Бавлинского, Бугульминского, Дрожжановского, Лениногорского, Мензелинского, Новошешминского, Нурлатского, Сабинского, Спасского, Ютазинского районов и Казани наградили по итогам онлайн-акции «Папа, мама, я – семья ГТО».

Как сообщила пресс-служба Минспорта РТ, все участники получат дипломы и сувенирную продукцию ВФСК «ГТО». Работы победителей можно посмотреть здесь.

Напомним, что конкурс проводили в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» в честь 80-летней Годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводился в течении месяца. Участники записывали видеоролики о том, как они всей семьей выполняют нормативы комплекса. После организаторы рассмотрели лучшие работы от каждого района и выбирали победителя из их числа.

#ГТО #победители #Татарстан #Награды
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