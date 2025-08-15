13 кандидатам отказали в регистрации на муниципальных выборах в Татарстане, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на брифинге в общественном пространстве «Точка выбора».

«Безусловно, есть те кандидаты, которым мы отказали в регистрации. Отказывают участковые избирательные комиссии на местах, они также рассматривают каждое заявление, каждую регистрацию. И вот 13 кандидатам наши участковые избирательные комиссии отказали», – сказал Кондратьев.

Причины, по которым было отказано кандидатам, разные. Например, доля недостоверных или недействительных подписей в поддержку выдвижения превысила установленную законом предельную величину. Ряд кандидатов не предоставили необходимые документы. Были кандидаты, у которых отсутствует пассивное избирательное право, так как они являются гражданами иностранного государства. Есть кандидаты, которые сами сняли себя с регистрации.

«Один кандидат заявился сразу в 18 округах в Азнакаево. Безусловно, мы понимаем, что невозможно заявиться и участвовать в выборах в 18 округах. В 17 округах ему было отказано, потому что он заявился в разных округах. В одном округе отказано потому, что он скрыл свою судимость», – пояснил Кондратьев.

Всего 11 424 кандидата заявилось на муниципальных выборах на 7531 мандат. Это кандидаты от партий «Единая Россия», «Новые Люди», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Порядка 2,5 тыс. кандидатов – самовыдвиженцы.

«Еще раз подчеркну, 13 кандидатов, которые получили отказ в регистрации, – это минимальное количество. И отказы в регистрации абсолютно обоснованы в данном случае избирательными комиссиями», – заключил Кондратьев.

Единый день голосования назначен на 14 сентября. Избирательные участки на всей территории республики будут открыты с 7:00 до 20:00.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).