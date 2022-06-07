Из общего количества должников по алиментам в Татарстане 13% – женщины

Доля жительниц Татарстана среди общего числа должников по алиментам составляет 13%. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил глава судебных приставов Татарстана Анвар Закиров.

«Как правило, это матери, которые были лишены родительских прав на одного или нескольких детей. Или их дети находятся в специальных учреждениях», – уточнил начальник ведомства.

Всего у судебных приставов в Татарстане находятся порядка 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. С 23 мая по 1 июня во время Всероссийской акции «Судебные приставы – детям» исполнителям удалось взыскать с татарстанских должников свыше 16 миллионов рублей.