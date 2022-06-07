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Происшествия
7 июня 2022  11:09
Елена Саляхова

Из общего количества должников по алиментам в Татарстане 13% – женщины

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Доля жительниц Татарстана среди общего числа должников по алиментам составляет 13%. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил глава судебных приставов Татарстана Анвар Закиров. 

«Как правило, это матери, которые были лишены родительских прав на одного или нескольких детей. Или их дети находятся в специальных учреждениях», – уточнил начальник ведомства. 

Всего у судебных приставов в Татарстане находятся порядка 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. С 23 мая по 1 июня во время Всероссийской акции «Судебные приставы – детям» исполнителям удалось взыскать с татарстанских должников свыше 16 миллионов рублей.

#судебные приставы #алименты
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