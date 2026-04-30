127 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны в 2026 году, рассказал Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал количество россиян, заключивших контракт с Минобороны страны. По его данным, контракт заключили 127 тыс. человек.

«И в прошлом году для объединенной группировки войск в результате всех контрактов военных пришло служить 450 тыс. человек. Это всего. А в этом году, уже на сегодняшнюю дату, я посмотрел как раз вчера, эту цифру назову: 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек, заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тыс. заключили контракт о прохождении службы, но в добровольных формированиях», – сказал Медведев на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Зампред Совбеза также добавил, что заключившие контракт граждане исходят из высоких патриотических побуждений: «Кто, если не я?».

«Это вызывает глубочайшее уважение. И само мужество, и то, что наши граждане, молодые и не очень, по зову сердца идут защищать нашу Отчизну. Огромное им за это спасибо и низкий поклон», – цитирует Медведева ТАСС.