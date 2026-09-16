124 штрафа ПДД Загитовой и «Игра престолов» для Петросян-Старк: обзор «фигурки»

Аделия Петросян выйдет на лед в доспехах Арьи Старк, Загитова накопила 124 штрафа за вождения и хочет семью, а Валиева едет в Мексику — в обзоре «ТИ-Спорта»





Камила Валиева, Алина Загитова, Аделия Петросян

Коллаж: Ирина Донова / "Татар-Информ"; фото: соцсети фигуристок

Аделия Петросян: прощание с Тутберидзе и доспехи Арьи Старк

Аделия Петросян официально объявила тему своей произвольной программы на сезон 2026/2027. В своем Telegram-канале трехкратная чемпионка России опубликовала коллаж со своим изображением и образом Арьи Старк, подписав: «Произвольная программа в сезоне-2026/27: Game Of Thrones, Arya Stark».

Ария Старк / Аделия Петросян Фото: телеграм-канал фигуристки

Это не просто смена образа — это смена курса. В межсезонье Петросян ушла из группы Этери Тутберидзе и начала работать под руководством Инны Гончаренко. Постановщиком произвольной стал хореограф Артем Федорченко, короткую программу поставила Анжелика Крылова.

Образ Арьи — это история про выживание и месть, а не про титулы. Она пережила казнь отца, скитания, плен, слепоту. Она не «родилась чемпионкой» — она ею стала вопреки всему. Петросян в межсезонье пережила не казнь, но публичный разрыв с самой громкой фигурой в тренерском цехе. И теперь ей нужно доказать — не Тутберидзе, не критикам, а себе, — что она может выжить и победить без «дома».

Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, хореограф Даниил Глейхенгауз Фото: скриншот трансляции Первого канала

Премьера программы состоится на контрольных прокатах сборной России 19–20 сентября в Москве. Для Петросян это первый серьезный выход в новом статусе — без Тутберидзе, с новым тренерским штабом и с одним из самых узнаваемых образов современной поп-культуры на плечах.

Петросян включена в предварительный список участников турнира серии «Челленджер» в грузинском Батуми, который пройдет 1–3 октября. Окончательное решение будет принято после контрольных прокатов в Москве. На Олимпиаде в Милане в 2026 году Петросян стала шестой, но олимпийский послужной список не конвертируется напрямую в путевку на Гран-при. Так что Грузия — это не гастроли, а необходимость.

Пока CAS молчит, Валиева выходит на лед в Мехико

Контрольные прокаты в Москве сведут их вместе — но дальше дороги разойдутся: одна едет в Грузию, а Камила Валиева— в Мексику. 3 и 4 октября она примет участие в ледовом шоу «Passio Tour 2026», которое возглавляет мексиканский фигурист Донован Каррильо.

Для Валиевой это не просто шоу — это единственная доступная ей сейчас форма публичных выступлений. В августе ISU одобрил ей нейтральный статус, однако в сентябре отозвал его. Решение не распространяется на коммерческие шоу, поэтому Мексика — возможность оставаться на льду, пока вопрос о международных соревнованиях решается в CAS.

Камила Валиева Фото: : fsrussia.ru

Организаторы шоу называют 20-летнюю фигуристку «обладательницей мирового рекорда», «открывшей новую эру в фигурном катании».

«Она встает в один ряд с самыми выдающимися фигуристками своего поколения. Обладательница мировых рекордов Камила Валиева открыла новую эру в фигурном катании. Теперь она представляет это наследие на катке в Мексике», — говорится в сообщении», – говорится в соцсети организатора шоу.

Билеты на первое представление были распроданы менее чем за 20 дней, поэтому на следующий вечер запланировано второе выступление.

Вместе с Валиевой на лед выйдут чемпионка Европы Луна Хендрикс (Бельгия), вице-чемпион Европы Александр Селевко (Эстония) и танцевальный дуэт Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

Загитова: «Всего хватает. Семьи только своей, личной»

Алина Загитова на этой неделе дала развернутое интервью в подкасте «Вне формата», где говорила о школе, тренерстве и личном. Главное признание прозвучало после паузы: на вопрос, чего ей не хватает, олимпийская чемпионка ответила — «Всего хватает. Семьи только своей, личной. Думаю, что и это придет со временем. Просто сейчас не время».

Загитова подтвердила, что находится на «заключительном этапе открытия» своей школы фигурного катания. Школа в Казани уже открылась 30 августа. Отвечая на вопрос о критериях отбора учеников, она сформулировала неожиданно поэтично:

«Туда будет несложно попасть, я думаю. Просто нужны горящие глаза и горячее сердце, и холодные коньки», – пояснила фигуристка.

Загитова призналась, что свою победную олимпийскую программу «Дон Кихот» помнит очень хорошо — настолько, что уверена: сможет вспомнить ее даже через 40 лет. Но прямо сейчас повторить ек она не готова, и объяснила почему.

«Для этого надо отбросить всю свою жизнь», — сказала Загитова.

Отдельным сюжетом недели Алины стали штрафы за нарушения ПДД — 124 раза за девять месяцев и более 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». Этот показатель оказался выше, чем у футболиста Артема Дзюбы, который за восемь месяцев получил 85 штрафов на двух автомобилях.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что «это бывает опасно».

«Алине надо быть очень внимательной в этом вопросе, потому что она молодая девочка, и видно, что периодически она нарушает правила чаще, чем обычные автолюбители.<…>И это ведь бывает опасно и для нее самой, и для жизни окружающих, которые могут стать случайными пострадавшими», — отметил Свищев.

Алина Загитова на самом массовом уроке по стретчингу Фото: ano_games_event

Пока в сети обсуждали вождение фигуристки, Алина радостно вела массовый урок по стретчингу в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи. Загитова и 700 спортсменов 13 сентября установили мировой рекорд по самому массовому уроку по растяжке.