Общество 30 декабря 2025 14:26

122 педагога из Альметьевска получили гранты главы района

В Центре детско-юношеского творчества состоялась торжественная церемония вручения грантов главы Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой.

В этом году поощрение за профессиональные достижения получили 122 педагога. Среди них – учителя, подготовившие победителей и призеров олимпиад, руководители школ и дошкольных учреждений, их заместители по учебно-методической и воспитательной работе, старшие воспитатели, а также педагоги дополнительного образования.

Как уточнили в администрации района, общая сумма средств, направленных на грантовые выплаты, составила 6 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках программы поддержки молодых специалистов 40 педагогов, пришедших работать в район сразу после окончания вуза, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#гранты
