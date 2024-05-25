120 самозанятых представили свои уникальные товары на ярмарке в Казани

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

На площадке возле театра Камала развернулась ярмарка от Центра «Мой бизнес», где свои товары представили 120 самозанятых со всей республики. Гостей и жителей города ждет большой ассортимент — от изделий столярных мастерских до украшений и фермерских продуктов с национальным колоритом, рассказали в Минэкономики РТ.

«В этом году ярмарка посвящена культуре бизнеса, на площадке ярмарки установлен шкаф с книгами, в котором все желающие могут взять почитать литературу о бизнесе при условии, что положат вместо нее другую книгу», — отмечается в сообщении ведомства.

Все выходные на площадке будут работать ведущие, диджеи и артисты — будут организованы конкурсы и викторины, выступления творческих коллективов и музыкантов республики.

На сегодня в Татарстане насчитывается более 330 тыс. самозанятых граждан. Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» регулярно с 2020 года проводит ярмарки для самозанятых, всего было проведено свыше 60 таких мероприятий.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».